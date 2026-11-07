محمد إمام يبدأ بروفات مسرحيته الجديدة «برنس العالم»..ويكشف التفاصيل

بدأ الفنان محمد إمام الاستعداد لخوض تجربة مسرحية جديدة من خلال عمل يحمل اسم «برنس العالم»، إذ انطلقت البروفات والتحضيرات الخاصة بالعرض، تمهيدًا لتقديمه للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وشارك محمد إمام متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» مجموعة من الصور من كواليس البروفات، معربًا عن حماسه للعمل، ومعلقًا: «من بروڤات مسرحية برنس العالم، إن شاء الله عرض عالمي ضخم من روح المسرحيات الجميلة اللي اتربينا عليها، قريبًا إن شاء الله.. دعواتكم».





وأكد محمد إمام تطلعه إلى تقديم عرض مسرحي مميز يحمل طابعًا استعراضيًا كبيرًا، ويعيد للجمهور أجواء المسرحيات التي ارتبطوا بها، معربًا عن أمله في أن يحظى العمل بإعجاب المشاهدين عند عرضه.