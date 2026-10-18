عموته يقرر الدفع بتوفيق محمد أمام القناة بعد تألقه في القمة

قالت الإعلامية دينا سليم، إن المغربي الحسين عموته، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر على الدفع بتوفيق محمد في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة القناة، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

وأضافت سليم، خلال برنامجه ستاد المحور : "وجاء قرار عموته في ظل اقتناعه بإمكانيات توفيق محمد، بعدما ظهر بشكل جيد خلال مواجهة الزمالك، ليقترب اللاعب من الحصول على فرصة جديدة في التشكيل الأساسي أمام القناة، ضمن خطة الجهاز الفني للاستفادة من العناصر التي أثبتت قدرتها على تقديم الإضافة للفريق".