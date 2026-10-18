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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديربي منتظر.. بث مباراة طرابزون وبيشكتاش بالدوري التركي في 100 دولة

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

يحظى لقاء طرابزون سبور وبشكتاش باهتمام عالمي كبير، حيث سيتم بث الديربي التركي مباشرة في حوالي 100 دولة عبر 5 قارات، في دليل جديد على المكانة التي باتت يحتلها هذا الديربي على خارطة كرة القدم العالمية.

وسيكون هذا الحدث الرياضي إنتاجًا تليفزيونيًا ضخمًا بكل المقاييس، إذ ستتكفل قنوات beIN SPORTS بمهمة البث المباشر للمباراة مستخدمة 25 كاميرا متنوعة، مع فريق إنتاج مكون من 100 شخص يعملون خلف الكواليس على إخراج المباراة بأعلى جودة ممكنة.

ولن يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ستضاف لمسات سينمائية على تغطية الديربي عبر كاميرا سبايدركام المتحركة فوق أرضية الملعب، وطائرات التصوير بدون طيار التي ستقدم لقطات جوية مميزة، إلى جانب كاميرات التصوير البطيء التي تلتقط أدق تفاصيل اللقاء من كل الزوايا.

هذا الاهتمام الإعلامي الكبير يأتي في ظل الأجواء المشتعلة التي تسبق الديربي، والجماهير على موعد مع مباراة مليئة بالإثارة داخل وخارج الملعب.

طرابزون بشكتاش الدوري

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