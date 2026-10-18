كشف الاعلامى أمير هشام عن وصول بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى القاهرة قادمة من أوغندا، بعد خوض مباراة الفريق في البطولة الأفريقية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من أوغندا

وخاض الفريق مباراته الهامة أمام فريق كيتارا الأوغندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي سعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لتسهيل مهمة الإياب

ويستعد الأهلي لمواجهة القناة في الدوري الممتاز يوم الأربعاء القادم قبل خوض مباراة العودة أمام كيتارا.