سباق زمني قصير لا يتجاوز ستة أيام يفتح أبواب التوظيف داخل أحد أهم شرايين النقل في مصر؛ حيث أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمونوريل عن بدء استقبال طلبات التعيين بنظام التعاقد لعام 2026، اعتباراً من اليوم السبت 28 نوفمبر وحتى الخميس 3 ديسمبر.

وتستهدف هذه الخطوة استقطاب كوادر فنية وإشرافية متميزة لتعزيز منظومة التشغيل والصيانة، والارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة لملايين الركاب يومياً، مما يجعل الاستعداد السريع وتجهيز الأوراق ضرورة حتمية لاقتناص الفرصة قبل إغلاق الباب.

التخصصات المطلوبة في وظائف المترو 2026

وأوضحتِ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمونوريل، أن الفرص المطروحة مخصصة للذكور فقط، وتغطي 5 مسارات وظيفية متنوعة بين التشغيل والصيانة والإشراف، وفقًا لضوابط ومؤهلات محددة تتناسب مع طبيعة مهام كل وظيفة.

مترو الأنفاق

وتشمل قائمة الوظائف المتاحة لدعم قطاعات التشغيل والصيانة بالمترو والمونوريل التخصصات التالية:

ـ قائد قطار (للعمل بالخط الرابع لمترو الأنفاق).

ـ فني صيانة.

ـ عامل صيانة سكة.

ـ مشرف محطة.

ـ مراقب لوحة.

المونوريل

وتهدف هذه التعيينات إلى: استقطاب عناصر قادرة على تحمُّل مسؤوليات إدارة حركة القطارات، تنفيذ أعمال الصيانة الفنية الدورية، وضمان كفاءة وسلامة المرافق والمنشآت على مدار الساعة.

الضوابط والشروط العامة للتقديم

وضعتِ الشركة مجموعة من المعايير الأساسية الواجب استيفاؤها في المتقدمين، إلى جانب الشروط الخاصة بكل تخصص، وأبرزها:

ـ اجتياز الفحوصات الطبية والاختبارات الشخصية المقررة من قِبل الشركة.

الشروط العامة للتقديم

ـ اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية للتخصصات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك.

ـ استيفاء شروط السن، والنطاق الجغرافي للإقامة، وتحديد الموقف من الخدمة العسكرية.

ـ التمتع بالقدرة على العمل تحت ضغط، والاستعداد للعمل بنظام الورديات المتغيرة بما يواكب طبيعة التشغيل المستمر للمرفق.

كيفية التقديم الإلكتروني ووسائل الاستفسار

أتاحتِ الشركة للراغبين إمكانية تسجيل طلباتهم إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف بالموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (مترو القاهرة)، كما خصصتِ الخط الساخن رقم (16048) لتلقي استفسارات المتقدمين وتقديم الدعم الفني والمعلومات اللازمة حول خطوات التسجيل.

كيفية التقديم الإلكتروني

وشددتِ الشركة على ضرورة مراجعة كافة تفاصيل الإعلانات الرسمية بدقة قبل ملء استمارة التقديم، للتأكد من تطابق المؤهل الدراسي، وشروط السن والإقامة، وتجهيز المستندات المطلوبة، تفاديًا لاستبعاد الطلبات غير المستوفاة أو التي تتضمن بيانات غير دقيقة، مع الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد لإغلاق باب التقديم.