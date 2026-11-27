فتحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمونوريل باب التقديم أمام الراغبين في الالتحاق بعدد من الوظائف الجديدة بنظام التعاقد، في إطار تدعيم فرق التشغيل والصيانة والاستعداد لاحتياجات مشروعات النقل القومية، من خلال الاستعانة بكوادر فنية وإدارية في تخصصات متنوعة.

وتضم الوظائف المعلنة 5 تخصصات متاحة للذكور فقط، تشمل قائد قطار بالخط الرابع أو أحد المشروعات القومية، ومراقب لوحة، ومشرف محطة، وفني صيانة، وعامل صيانة سكة، مع تحديد شروط خاصة بالمؤهل والسن ومحل الإقامة والمستندات المطلوبة لكل وظيفة.

التخصصات المطلوبة في وظائف مترو الأنفاق 2026

تتضمن الوظائف التي أعلنت عنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمونوريل ما يلي:

فني صيانة.

عامل صيانة سكة.

مشرف محطة.

مراقب لوحة.

قائد قطار بالخط الرابع أو أحد المشروعات القومية.



وظائف مترو الأنفاق 2026

شروط التقديم لوظيفة فني صيانة

تستهدف الشركة الاستعانة بفنيين متخصصين في أعمال الصيانة، واشترطت لشغل الوظيفة ما يلي:

أن يكون المتقدم من الذكور.

ألا يزيد السن على 35 عاما وقت التقديم.

الحصول على مؤهل عال فني أو تكنولوجي، أو مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط.

أن يكون التخصص في أحد المجالات التالية: الكهرباء أو الاتصالات أو الإلكترونيات أو الميكانيكا.

الإقامة في القاهرة الكبرى.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

عدم وجود سجل جنائي.

الإلمام باللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي بالمجمع الطبي التابع لهيئة سكك حديد مصر.

قبول العمل بنظام الورديات، والقدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والالتزام بالتعليمات واللوائح.

المستندات المطلوبة:

صورة المؤهل الدراسي.

صورة الموقف من التجنيد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية إن وجدت.

وظائف مترو الأنفاق 2026

شروط التقديم لوظيفة عامل صيانة سكة

حددت الشركة شروطا خاصة للمتقدمين لشغل وظيفة عامل صيانة سكة، تشمل:

أن يكون المتقدم من الذكور.

ألا يزيد عمره على 35 عاما وقت التقديم.

الحصول على مؤهل متوسط، دبلوم فني صناعي.

الإقامة في القاهرة الكبرى.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي بالمجمع الطبي التابع لهيئة سكك حديد مصر.

الاستعداد للعمل بنظام الورديات، والقدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والالتزام باللوائح والقوانين.

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من الموقف من التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

وظائف مترو الأنفاق 2026

شروط التقديم لوظيفة مشرف محطة

أوضحت الشركة أن شغل وظيفة مشرف محطة بنظام التعاقد يتطلب توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم ذكرا.

ألا يتجاوز عمره 35 عاما وقت التقديم.

الحصول على مؤهل عال.

أن يكون من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

خلو السجل الجنائي من السوابق.

الإلمام باللغة الإنجليزية واجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة.

اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي بالمجمع الطبي التابع لهيئة سكك حديد مصر.

الاستعداد للعمل بنظام الورديات، والقدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والالتزام باللوائح والقوانين.

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من الموقف من التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية إن وجدت.

وظائف مترو الأنفاق 2026

شروط التقديم لوظيفة مراقب لوحة

تطلب الشركة تعيين مراقبي لوحة بنظام التعاقد، وفقا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم من الذكور.

ألا يزيد السن على 35 عاما وقت التقديم.

الحصول على مؤهل عال.

الإقامة في القاهرة الكبرى.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

عدم وجود سجل جنائي.

الإلمام باللغة الإنجليزية واجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة.

اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي بالمجمع الطبي التابع لهيئة سكك حديد مصر.

قبول العمل بنظام الورديات، والقدرة على تحمل ضغوط العمل والمسؤولية والالتزام بالقواعد المنظمة.

المستندات المطلوبة:

صورة المؤهل الدراسي.

صورة الموقف من التجنيد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية إن وجدت.

وظائف مترو الأنفاق 2026

شروط التقديم لوظيفة قائد قطار

حددت الشركة مجموعة من المتطلبات للراغبين في شغل وظيفة قائد قطار بنظام التعاقد، وجاءت كالتالي:

النوع والسن: ذكور فقط، وألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما وقت التقديم.

المؤهل الدراسي: مؤهل عال مناسب، مع أفضلية للحاصلين على المؤهلات العليا الفنية والتكنولوجية.

محل الإقامة: أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.

وتشمل الشروط العامة ضرورة أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء منها، وألا يكون للمتقدم سجل جنائي، مع الإلمام باللغة الإنجليزية واجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة.

كما يشترط اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي بالمجمع الطبي التابع لهيئة سكك حديد مصر، وفقا لطبيعة الوظيفة، والاستعداد للعمل بنظام الورديات، والقدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل، والالتزام بالانضباط الذاتي واللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من شهادة الموقف من التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادات الخبرة إن وجدت.

صورة من شهادات الدورات التدريبية إن وجدت.

موعد ورابط التقديم في وظائف مترو الأنفاق 2026

أعلنت الشركة إتاحة التقديم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، اعتبارا من السبت 28 نوفمبر 2026 وحتى الخميس 3 ديسمبر 2026، من خلال الرابط التالي:

https://Cairometro.gov.eg

كما خصصت الشركة الخط الساخن رقم 16048 للرد على استفسارات المتقدمين وتوضيح التفاصيل المتعلقة بالوظائف وشروط الالتحاق بها.

وينبغي للراغبين في التقديم مراجعة متطلبات كل وظيفة والتأكد من مطابقة المؤهل الدراسي والسن ومحل الإقامة للشروط المعلنة، مع تجهيز المستندات المطلوبة قبل تسجيل الطلب إلكترونيا.