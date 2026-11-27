دافع الفنان كريم عفيفي عن المتبرعين والمساهمين في دعم أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، ومن بينهم المستشار تركي آل الشيخ وعدد من رجال الأعمال والفنانين، منتقدًا الهجوم على أصحاب المبادرات الإنسانية والتشكيك في نواياهم.

وكتب كريم عفيفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو إحنا وصلنا لمرحلة إن حتى الخير بقينا نحاسب الناس عليه؟!».

وأضاف: «ناس اتبرعت وساعدت أسر ضحايا حادث الدائري، ومنهم معالي المستشار تركي آل الشيخ ورجال أعمال وفنانين، وبدل ما نشكرهم ونقول كتر خيرهم، بقينا نحلل النوايا ونقول بيعملوا لقطة وعايزين شو إعلامي!».

وتابع: «يا أخي دي الأعمال بالنيات، دخلت أنت جوا نوايا الناس كمان؟ ما اللي يساعد الناس نشكره، كتر خير كل إنسان ساهم، وربنا يجعله في ميزان حسناته».

واختتم حديثه قائلًا: «مش يمكن ده رزق جاي في وقته لناس محتاجة بغض النظر عن أي شيء؟».