تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة من مبادرة «معًا»، التي تستهدف دعم الباحثين والهيئات العلمية في تحويل مخرجات المشروعات والأبحاث العلمية المنفذة بالجامعات والمراكز البحثية إلى كيانات اقتصادية وصناعية قابلة للنمو والاستدامة، من خلال تمويل ودعم دورة التشغيل الأولى.

وتجسد المبادرة توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو جعل العلم والمعرفة محركًا رئيسيًا للتنمية، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى ابتكارات ومنتجات وحلول تطبيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تعزيز انتقال نتائج الأبحاث والمشروعات العلمية من المؤسسات الأكاديمية والبحثية إلى مجالات التطبيق والإنتاج والتسويق، بما يدعم التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الباحثين والمبتكرين على الانتقال بمخرجاتهم البحثية من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج والتسويق، وتعزيز فرص تحويل الأفكار والاكتشافات العلمية القابلة للتطبيق إلى مشروعات صناعية وتجارية قادرة على النمو والاستمرار والمنافسة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من نتائج البحث العلمي.

وتقدم الأكاديمية من خلال المبادرة حزمة متكاملة من أوجه الدعم، تشمل الدعم المالي والفني لتمويل دورة التشغيل الأولى، بما يتضمن احتياجات التشغيل وتطوير المنتج وبدء العمليات الإنتاجية، والمساعدة في تسجيل وتأسيس الكيانات الاقتصادية الجديدة واستكمال الإجراءات القانونية، إلى جانب التوجيه والتدريب في مجالات إدارة الأعمال وتطوير المنتجات، وتقديم الاستشارات التسويقية ودراسات السوق والجدوى من خلال المركز الوطني للتسويق التكنولوجي، فضلًا عن الاستشارات القانونية المتعلقة بالتأسيس والعقود وحقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية.

وتتضمن شروط التقدم للمبادرة أن تكون الفكرة قد وصلت إلى مستوى الجاهزية التكنولوجية التاسعة (TRL 9)، وتوافر نموذج أولي وعينة تم اختبارها وتسويقها، إلى جانب توافر البنية الأساسية اللازمة للإنتاج الصناعي، سواء داخل المؤسسة البحثية أو من خلال التشغيل لدى الغير، مع وجود تسجيل للمنتجات وبراءة اختراع إن أمكن.

وتخضع المقترحات المقدمة للتقييم من خلال المكتب الفني والمركز الوطني لتسويق التكنولوجيا التابعين للأكاديمية، وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والفنية، ومدى احتياج السوق للمشروع، وقدرته على المنافسة.

وحددت الأكاديمية يوم 15 ديسمبر 2026 آخر موعد للتقدم للدورة الثالثة من مبادرة «معًا».

وللتقديم والاطلاع على تفاصيل المبادرة وشروطها، يرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/together-cycle-3/...

