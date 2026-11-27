أثار مسلسل «عنبر الموت»، بطولة الفنانة منة شلبي، اهتمامًا واسعًا عقب عرض حلقته الأولى، بعدما أعاد إلى الأذهان واحدة من أشهر القضايا الجنائية التي شهدتها مصر في تسعينيات القرن الماضي، والمعروفة إعلاميًا بقضية الممرضة عايدة نور الدين، التي اتُهمت بالتسبب في وفاة أحد المرضى ومحاولة قتل آخرين داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الإسكندرية الجامعي.

وتعيد القضية تسليط الضوء على خطورة استخدام العقاقير الطبية كوسيلة لإنهاء حياة الآخرين، وما يمثله ذلك من اعتداء جسيم على الحق في الحياة، وهو ما يواجهه قانون العقوبات المصري بعقوبات جنائية مشددة قد تصل إلى الإعدام في جرائم القتل العمد، بحسب ظروف الواقعة وتوافر أركان الجريمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للشروع في القتل.



عقوبة القتل العمد

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



عقوبة القتل الخطأ

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



عقوبة استخدام العقاقير في قتل الأشخاص



وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.



و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.