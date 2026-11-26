انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل «عنبر الموت»، بطولة النجمة منة شلبي، بأحداث درامية مشوقة ومليئة بالغموض، بعدما وجدت الممرضة «نادية نور الدين» نفسها في مواجهة مصير مأساوي، إثر اتهامها بقتل عدد من المرضى داخل المستشفى التي تعمل بها، وصولًا إلى صدور حكم بإعدامها، في بداية صادمة تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول حقيقة ما حدث.

وشهدت الحلقة الأولى تصاعدًا سريعًا في الأحداث، حيث بدأت الحكاية من النهاية المأساوية التي وصلت إليها نادية، بعدما تحولت من ممرضة اعتادت رعاية المرضى والاهتمام بهم إلى متهمة في قضية قتل أثارت الكثير من التساؤلات، إثر اتهامها بحقن عدد من المرضى الموجودين داخل قسم العناية المركزة بمادة خطيرة تسببت في وفاتهم، لتنتهي بها الأحداث إلى مواجهة حكم الإعدام.

ولم تقتصر مأساة نادية على الاتهامات الجنائية، بل امتدت إلى حياتها الشخصية والعائلية، بعدما تخلى عنها والدها وتبرأ منها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة مصير مجهول، وسط حالة من الغموض حول حقيقة تورطها في الجرائم المنسوبة إليها، وما إذا كانت بريئة أم مذنبة.

أبطال مسلسل «عنبر الموت»

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم النجمة منة شلبي، التي تتصدر البطولة وتجسد شخصية «نادية نور الدين»، ويشاركها العمل كل من علي قاسم، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح ضيف شرف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وتجسد منة شلبي الشخصية المحورية التي تدور حولها معظم الأحداث، فيما يقدم الفنان علي قاسم شخصية المحامي الذي يتولى الدفاع عنها، ويظهر الفنان رشدي الشامي في دور والدها، الذي يمتلك مقهى يشهد جانبًا مهمًا من الأحداث، لتتشابك العلاقات والخطوط الدرامية بين الشخصيات.

صناع مسلسل «عنبر الموت»

العمل من تأليف ورشة سرد، تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، و معالجة درامية بولا ثابت، وإخراج المخرج كريم الشناوي، وإنتاج شركة طارق نور ستوديوز للمنتج أحمد طارق.

وينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية القصيرة، ويتكون من 12 حلقة، ويعتمد على قضية إنسانية وجنائية غامضة، من خلال معالجة درامية تركز على الشخصيات وتفاصيل حياتها والتحولات النفسية والاجتماعية التي تمر بها.

ومع انطلاق الحلقة الأولى، يفتح «عنبر الموت» الباب أمام مجموعة من التساؤلات حول مصير نادية نور الدين، وحقيقة الاتهامات التي تطاردها، وهل هي بريئة أم مذنبة؟ وما الأسباب التي دفعت والدها إلى التبرؤ منها؟ وهي أسئلة تنتظر إجاباتها مع تطور الأحداث، وكشف المزيد من الأسرار والمفاجآت المرتبطة بالقضية.