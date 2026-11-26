تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى منافسات دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027 مع اقتراب ضربة البداية التي تشهد مشاركة ثلاثة أندية مصرية هي بيراميدز والزمالك في دوري الأبطال والأهلي في الكونفدرالية وسط طموحات كبيرة بتحقيق انطلاقة قوية ومواصلة المنافسة على الألقاب القارية.

وتترقب الجماهير ظهور الأندية المصرية في الجولة الأولى خاصة أن القرعة وضعت كل فريق أمام تحديات مختلفة ومواجهات قوية في ظل رغبة الجميع في حصد النقاط مبكرا وتجنب أي تعثر قد يؤثر على حسابات التأهل إلى الدور المقبل.

بيراميدز يبدأ رحلة الدفاع عن طموحاته القارية أمام المغرب الفاسي

يستهل فريق بيراميدز مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة المغرب الفاسي المغربي يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الفريق السماوي المواجهة بمعنويات مرتفعة مستفيدا من نتائجه المميزة في الدوري المصري حيث يسعى إلى ترجمة تفوقه المحلي إلى نجاح قاري وتحقيق الفوز في أولى مبارياته من أجل حصد ثلاث نقاط تمنحه دفعة قوية في بداية المشوار.

مجموعة بيراميدز.. صراع قوي على بطاقتي التأهل

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه المغرب الفاسي المغربي والهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني وهي مجموعة تنتظرها منافسة قوية بين الفرق الأربعة لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية.

ويأمل الفريق السماوي في استغلال خبراته وإمكانياته الفنية لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة الظهور القوي في البطولة الأفريقية بعدما أصبح أحد أبرز الأندية الطامحة للمنافسة على اللقب.

الزمالك يصطدم بالأفريقي التونسي في ضربة البداية الأفريقية

وعلى الجانب الآخر، يبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة قوية أمام الأفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق انطلاقة مثالية أمام منافس يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية مستفيدا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره من أجل حصد أول ثلاث نقاط وتوجيه رسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة.

مولودية الجزائر ويانج أفريكانز في طريق الزمالك

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية إلى جانب الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني لتشهد المجموعة مواجهات مرتقبة بين عدد من الأندية صاحبة التاريخ والطموحات القارية.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في دور المجموعات عقب تخطي عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي بعدما حقق الفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد في كل مباراة ليبدأ مرحلة جديدة من المنافسة على اللقب الأفريقي.

الأهلي يفتتح مشواره في الكونفدرالية بمواجهة أول أغسطس

وفي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات أمام أول أغسطس الأنجولي يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بحثا عن بداية قوية تساعده على استعادة الثقة وتمنحه أفضلية مبكرة في سباق التأهل خاصة أن الفريق يطمح إلى المنافسة بقوة على اللقب القاري.

الرجاء المغربي وأسكو كارا ضمن منافسي الأهلي

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية إلى جانب أول أغسطس الأنجولي والرجاء المغربي وأسكو كارا التوجولي في مجموعة تحمل تحديات مختلفة للفريق الأحمر خلال مشواره نحو الأدوار الإقصائية.

ويطمح الأهلي إلى حسم إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة وتجنب إهدار النقاط في الجولات الأولى خاصة أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل رغبة جميع الفرق في الذهاب بعيدًا بالبطولة.

3 مواجهات مصرية تحت شعار البداية القوية

وتحمل الجولة الأولى أهمية كبيرة للأندية المصرية الثلاثة حيث يسعى بيراميدز والزمالك إلى تسجيل بداية قوية في دوري أبطال أفريقيا بينما يبحث الأهلي عن انطلاقة ناجحة في كأس الكونفدرالية.

وتأمل الجماهير المصرية في ظهور مميز للأندية الثلاثة وتحقيق نتائج إيجابية تمنحها أفضلية مبكرة في مجموعاتها وتفتح الطريق أمام استمرار المنافسة على البطولات الأفريقية خلال الموسم الحالي.