واصل فريق بيراميدز تقديم عروضه القوية في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما نجح في كتابة بداية استثنائية خلال الموسم الحالي محققا الفوز في أول 9 مباريات خاضها بالمسابقة ليحصد 27 نقطة وينفرد بصدارة جدول الترتيب في ظل تفوق واضح على منافسيه من الناحيتين الهجومية والدفاعية.

ولفت الفريق السماوي الأنظار بالمستوى الذي ظهر به منذ انطلاق المسابقة بعدما أثبت قدرته على تحقيق الانتصارات المتتالية مع امتلاكه قوة هجومية كبيرة وتنظيما دفاعيا مميزا ليبعث برسالة قوية إلى جميع المنافسين بشأن رغبته في المنافسة على لقب الدوري.

27 نقطة تضع بيراميدز في صدارة الدوري المصري

وتمكن بيراميدز من تحقيق العلامة الكاملة خلال أول 9 جولات بعدما خرج منتصرا في جميع مبارياته دون أن يتعرض لأي تعادل أو هزيمة، ليصل رصيده إلى 27 نقطة مبتعدا بصدارة جدول الترتيب.

وتعكس هذه النتائج حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق وقدرته على التعامل مع المواجهات المختلفة، بعدما نجح في تحويل مبارياته إلى سلسلة من الانتصارات المتتالية، وضعته في موقع مميز مبكرا بسباق المنافسة على البطولة.

أرقام هجومية مرعبة وصلابة دفاعية استثنائية

ولم يكن تفوق بيراميدز مقتصرا على عدد النقاط فقط، بل امتد إلى الأرقام الفردية والجماعية بعدما سجل لاعبوه 21 هدفا خلال 9 مباريات ليصبح الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل، قدم الخط الدفاعي مستويات مميزة بعدما اهتزت شباك الفريق السماوي 4 مرات فقط، ليحتل صدارة أفضل الفرق دفاعيا ويؤكد امتلاكه توازنا واضحا بين الواجبات الهجومية والدفاعية.

وتمنح هذه الأرقام بيراميدز أفضلية كبيرة في المنافسة، خاصة أن الفريق نجح في الجمع بين التسجيل بمعدلات مرتفعة وتقليل الأهداف التي تستقبلها شباكه.

إسقاط الأهلي بثنائية.. انتصار يعزز صدارة بيراميدز

وشهدت الجولة التاسعة واحدة من أبرز محطات بيراميدز هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل، في مواجهة نجح خلالها الفريق السماوي في فرض تفوقه وحصد ثلاث نقاط مهمة.

وجاء الهدف الأول عن طريق كريم حافظ في الدقيقة 32 بعدما سجل من ركلة جزاء، قبل أن يعزز مصطفى فتحي تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 48 ليحسم بيراميدز المواجهة لصالحه ويواصل سلسلة انتصاراته.

ومنح الفوز على الأهلي دفعة قوية للفريق السماوي كما ساهم في تأكيد انفراده بصدارة جدول الترتيب وتوسيع الفارق مع عدد من منافسيه المباشرين.

الزمالك يلاحق المتصدر والأهلي يتراجع للمركز الثالث

وفي ظل النتائج القوية التي يحققها بيراميدز يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 20 نقطة ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، لتشهد المراكز الأولى منافسة قوية بين الفرق الأربعة.

بيراميدز أمام اختبار الحفاظ على القمة

وبات الحفاظ على صدارة الدوري التحدي الأبرز أمام بيراميدز خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد البداية المثالية التي وضعته في مقدمة المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويأمل الفريق السماوي في مواصلة عروضه القوية والحفاظ على سجله الخالي من التعادلات والهزائم، مستفيدًا من الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية التي ظهرت بوضوح خلال الجولات التسع الأولى، من أجل مواصلة الابتعاد بالقمة وتحقيق حلم التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.