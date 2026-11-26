يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي الفرعي رقم «7»، استعدادًا لمباراة الإفريقي التونسي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض فريق الإفريقي التونسي مرانه الختامي في الخامسة والنصف مساء غدٍ الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وسيُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريبات، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي التونسي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المؤتمر الصحفي لـ معتمد جمال

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ"معتمد جمال"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة الثانية عصر غدٍ الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الإفريقي التونسي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر عمر جابر، قائد الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل تونس.

وفي سياق متصل، يُعقد المؤتمر الصحفي لماهر الكنزاري، المدير الفني لفريق الأفريقي التونسي، في الخامسة مساء غدٍ الجمعة، بحضور غيث اليفرني، حارس مرمى الفريق التونسي.

