أكد عمرو البهي، الصحفي بصدى البلد، أن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق كان مؤلمًا، وتسبب في حالة من الحزن والبكاء بين المصريين، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ومطالبًا الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بإصدار قرار لإقامة صلاة الغائب يوم الجمعة المقبل على أرواح ضحايا الحادث الأليم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن التقديرات المبدئية الصادرة عن وزارة الصحة تشير إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 31 حالة وفاة و21 مصابًا.

وأوضح أن عددًا من الحالات غادر المستشفيات بعد تلقي العلاج، نظرًا لمعاناتها من الاختناق فقط، مشيرًا إلى أن حالات الوفاة توزعت بواقع 14 حالة في مستشفى بولاق الدكرور، و6 حالات في مستشفى إمبابة العام، و5 حالات في مستشفى الوراق المركزي، و5 حالات في مستشفى العجوزة التخصصي، وحالة وفاة واحدة بمستشفى شبرامنت المركزي.

وكشف أن السبب الرئيسي للحادث يرجع إلى وقوع تصادم على الطريق الدائري، تسببت فيه سيارة كانت تنقل مواد بترولية من منطقة المرج إلى الوراق، ما أدى إلى اندلاع الحريق وسقوط عدد من الضحايا.

وتابع أن بعض المواطنين تساءلوا عن أسباب السماح لسيارات النقل المحملة بالمواد البترولية بالسير على الطريق الدائري خلال فترة النهار، مؤكدًا أن هناك قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يسمح لسيارات نقل المواد البترولية، وكذلك السيارات الناقلة للمواد التموينية والغذائية، بالسير خلال ساعات النهار.

ولفت إلى أن الحادث لم يكن نتيجة سقوط سلك كهربائي على السيارة، كما تردد عبر بعض الأنباء، موضحًا أن الحريق اندلع نتيجة الحادث المروري، وأن وزارة النقل أصدرت بيانًا لنفي ما تردد بشأن سقوط أسلاك كهربائية، كما نفى مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أن ما أُثير بشأن وجود مشكلة في الأسلاك الكهربائية لا أساس له من الصحة.