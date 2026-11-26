أعلنت وزارة الدفاع الصينية إجراء مشاورات استراتيجية بين الجيشين الصيني والروسي، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق العسكري بين البلدين، وتوسيع التعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجانبين تعهدا بمواصلة تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين، بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

ويأتي هذا التحرك في سياق تنامي التعاون العسكري والاستراتيجي بين بكين وموسكو، اللتين تعملان على تعزيز علاقاتهما في المجالات الدفاعية والأمنية، إلى جانب التنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

ويمثل التواصل العسكري بين البلدين أحد مسارات الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية، التي تشمل أيضًا إجراء تدريبات عسكرية مشتركة وتبادل الزيارات بين القيادات الدفاعية، فضلًا عن التنسيق في المحافل الدولية.