تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة الثانية عصر غدٍ الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الإفريقي التونسي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر عمر جابر، قائد الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل تونس.

وفي سياق متصل، يُعقد المؤتمر الصحفي لماهر الكنزاري، المدير الفني لفريق الأفريقي التونسي، في الخامسة مساء غدٍ الجمعة، بحضور غيث اليفرني، حارس مرمى الفريق التونسي.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي التونسي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباريات الزمالك القادمة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة مهمة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انطلاق مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالتزامن مع استمرار منافسات الدوري المصري الممتاز في ظل رغبة الفريق الأبيض في مواصلة المنافسة على البطولتين وتحقيق نتائج إيجابية.

ويستعد الزمالك، بقيادة معتمد جمال لخوض سلسلة من المواجهات القوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تتنوع الاختبارات بين المنافسة القارية أمام الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز والمواجهات المحلية أمام المصري وسموحة وطلائع الجيش وبيراميدز.

يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة الأفريقي التونسي، يوم السبت 28 نوفمبر في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم الجمعة 4 ديسمبر في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية قبل العودة إلى المنافسات المحلية بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 9 ديسمبر، ثم سموحة يوم 14 من الشهر نفسه.

يانج أفريكانز وبيراميدز في انتظار الزمالك

وتتواصل ارتباطات الزمالك خلال ديسمبر بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم 19 ديسمبر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي على أن يعود الفريق لخوض منافسات الدوري المصري أمام طلائع الجيش يوم 23 ديسمبر.

ويختتم الزمالك مبارياته المقررة خلال الشهر بمواجهة بيراميدز يوم 28 ديسمبر، في اختبار محلي مهم ضمن سباق المنافسة على مراكز المقدمة بجدول الدوري.