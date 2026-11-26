تتصاعد أزمة المستحقات المالية داخل نادي الزمالك بعدما خرج لاعبو الفريق الأول لكرة القدم عن صمتهم وأصدروا بيانا رسميا كشفوا خلاله حجم المعاناة التي يعيشونها بسبب تأخر صرف مستحقاتهم التعاقدية ومكافآت المباريات، في خطوة وضعت مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب أمام اختبار جديد لاحتواء الموقف والحفاظ على استقرار الفريق.

وجاء تحرك اللاعبين بعد فترة من الانتظار في ظل عدم وجود جدول زمني واضح لصرف المستحقات، وهو ما دفعهم إلى توجيه رسالة مباشرة إلى جماهير النادي أكدوا خلالها أنهم لا يطالبون بالحصول على جميع مستحقاتهم دفعة واحدة وإنما يريدون آلية منتظمة تضمن حصولهم على حقوقهم المالية.

26 مباراة وراء تصعيد لاعبي الزمالك

كشف لاعبو الزمالك في بيانهم عدم حصولهم على أي مبالغ من مستحقاتهم التعاقدية عن الموسم الجاري بالإضافة إلى تأخر مكافآت 14 مباراة من الموسم الماضي و12 مباراة خلال الموسم الحالي بإجمالي 26 مباراة لم يحصلوا على مكافآتها.

وأشار اللاعبون إلى أن الأزمة تفاقمت بعدما حصل المحترفون الأجانب على مستحقاتهم حتى شهر أكتوبر الماضي بينما لم يحصل اللاعبون المصريون على مستحقاتهم مؤكدين أن اعتراضهم لا يتعلق بحصول زملائهم الأجانب على حقوقهم وإنما يطالبون بالمساواة في التعامل وسرعة توفير المستحقات للجميع.

ولم تتوقف شكاوى اللاعبين عند الجانب المالي فقط بل امتدت إلى نقص بعض أدوات التدريب وتحمل مشقة السفر إلى المباريات الخارجية عبر رحلات الترانزيت وشركات الطيران الاقتصادية وهو ما يزيد الضغوط على الفريق.

جلسة حسين لبيب تفجر الأزمة

شهدت الأيام الماضية جلسة جمعت حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بقائدي الفريق لمناقشة أزمة المستحقات المالية ومحاولة الوصول إلى حلول تنهي حالة الغضب داخل غرفة الملابس.

وكان اللاعبون يأملون الخروج من الجلسة بموعد محدد لصرف جزء من مستحقاتهم أو الاتفاق على جدول زمني واضح، إلا أن عدم التوصل إلى التزام محدد بشأن موعد الصرف زاد من حالة الإحباط، ومهد الطريق أمام إصدار البيان الجماعي.

وكشفت تقارير صحفية أن اللاعبين طلبوا الحصول على نسبة 25% من مستحقاتهم التعاقدية تقدر بنحو 63 مليون جنيه في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عنهم دون اشتراط صرف كامل المستحقات مرة واحدة.

بداية ديسمبر موعد منتظر لانفراجة الأزمة

في المقابل، تسعى إدارة الزمالك إلى احتواء الموقف وتوفير السيولة المالية اللازمة لصرف مستحقات اللاعبين وسط تقارير نقلت عن مصدر داخل النادي أن حسين لبيب وعد اللاعبين بالعمل على صرف مستحقاتهم مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

ويمثل هذا الموعد محطة مهمة في مسار الأزمة خاصة أن اللاعبين ينتظرون ترجمة الوعود إلى خطوات عملية تضمن انتظام صرف المستحقات وإنهاء حالة عدم الاستقرار المالي.

ولا تزال الأزمة بحاجة إلى تحرك واضح من مجلس الإدارة، سواء من خلال توفير جزء من المستحقات المتأخرة أو الاتفاق على جدول زمني محدد يلتزم به الطرفان لتجنب استمرار حالة التوتر داخل الفريق.

التحدي الأكبر.. الحفاظ على استقرار الفريق

تأتي أزمة المستحقات في توقيت حساس بالنسبة للزمالك مع ارتباط الفريق بمنافسات مهمة على المستويين المحلي والأفريقي وهو ما يفرض على الإدارة سرعة التحرك لإنهاء الملف وعدم السماح بتأثيره على تركيز اللاعبين داخل الملعب.

وتدرك إدارة النادي أن الحفاظ على استقرار غرفة الملابس لا يقل أهمية عن الاستعداد للمباريات خاصة أن الفريق يحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل المنافسة على البطولات وإسعاد جماهيره.