حذّر الإعلامي أحمد شوبير من استمرار الأوضاع الحالية داخل النادي الأهلي، مشبّهاً سيناريو الفريق بما يمر به مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومؤكداً أن الأهلي كيان كبير ويحتاج إلى قدر من الهدوء والتركيز في المرحلة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لو استمرت القصة على نفس الوضع، أخشى على النادي الأهلي أن يواجه مصير مانشستر يونايتد،

و أضاف مانشستر اللي كان مكتسح الدوري الإنجليزي دلوقتي الدنيا معاه صعبة جدًا، صرف مليارات وجاب لاعبين ومدربين وأسماء ومعملوش حاجة، و أختتم : الأهلي اسم كبير ومحتاج الهدوء شوية كده»

حيث تأتي تصريحات شوبير في أعقاب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ورحيل المدير الفني الحسين عموتة، لتزداد الضغوط على إدارة النادي لحسم ملف الجهاز الفني الجديد واستعادة توازن الفريق خلال الفترة