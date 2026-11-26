تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لهجوم سيبراني استهدف أنظمته الداخلية، وأتاح وصولًا غير مصرح به إلى مجموعة من البيانات والمعلومات الشخصية والتجارية، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن أمن المعلومات داخل المؤسسة المسؤولة عن إدارة كرة القدم العالمية، بعدما أعلنت مجموعة قرصنة مسؤوليتها عن الهجوم وزعمت الاستيلاء على أكثر من 12 جيجابايت من الملفات والوثائق الحساسة.

وأكد الاتحاد الدولي تعرضه لهجوم إلكتروني، موضحًا أن الاختراق أدى إلى الوصول غير المصرح به إلى نطاق محدود من المعلومات الشخصية والتجارية، وأنه يتعاون مع الجهات المختصة وأجهزة إنفاذ القانون للتحقيق في الواقعة، وفقًا لما نقلته صحيفة «ذا صن» البريطانية وموقع «ذا ريكورد».

تفاصيل الهجوم السيبراني على الاتحاد الدولي لكرة القدم

أفادت التقارير بأن مجموعة قرصنة تحمل اسم «Handsome Boy Hacking Club» أعلنت مسؤوليتها عن اختراق أنظمة الفيفا، وزعمت أنها تمكنت من الوصول إلى بيئته الرقمية وسحب كمية كبيرة من البيانات، قبل نشر الملفات على أحد المنتديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

وبحسب ما أوردته التقارير، فإن المجموعة ادعت أنها حاولت ابتزاز الاتحاد الدولي للحصول على مقابل مالي نظير عدم نشر المعلومات التي استولت عليها، لكنها لم تنجح في ذلك، لتلجأ لاحقًا إلى نشر البيانات التي تقول إنها حصلت عليها خلال الاختراق.

ما البيانات التي زعم القراصنة الاستيلاء عليها؟

تتضمن قائمة الملفات التي ادعت المجموعة الحصول عليها وثائق هوية ومستندات متعلقة بالهجرة والسفر، إلى جانب معلومات شخصية ومهنية تخص مسؤولين تنفيذيين، وسجلات مالية ووثائق قانونية ومستندات مرتبطة بالحوكمة والإدارة الداخلية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما أشارت الادعاءات إلى وجود لقطات شاشة وملفات من الأنظمة الداخلية، وهو ما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرض بيانات العاملين والمتعاملين مع المؤسسة لمخاطر تتعلق بالخصوصية أو إساءة استخدام المعلومات.

ومع ذلك، لم يؤكد الفيفا بصورة مستقلة طبيعة جميع الملفات التي تحدثت عنها المجموعة، أو عدد الأشخاص الذين قد تكون بياناتهم تأثرت بالاختراق، كما لم يكشف عن الأنظمة التي تعرضت للوصول غير المصرح به.

الفيفا يؤكد الاختراق ويتعاون مع جهات التحقيق

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم تعرضه لهجوم إجرامي إلكتروني، أتاح الوصول إلى نطاق محدود من المعلومات الشخصية والتجارية، مشيرًا إلى تعاونه مع الجهات المعنية، بما فيها أجهزة إنفاذ القانون.

وأدان الاتحاد الاستحواذ غير القانوني على المعلومات ونشرها، خاصة البيانات الشخصية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، وقد تترتب عليها عواقب كبيرة بالنسبة للأشخاص المتضررين.

ولم يعلن الفيفا حتى الآن العدد النهائي للأفراد المتأثرين بالواقعة، أو يقدم تفاصيل كاملة بشأن طبيعة المعلومات التي تم الوصول إليها، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الهجوم ونطاقه.

ما تأثير اختراق بيانات الفيفا على أمن كرة القدم العالمية؟

تكتسب الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المعلومات التي يتعامل معها الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تشمل أنشطته إدارة البطولات الدولية، والتنسيق مع الاتحادات الوطنية، والتعامل مع الرعاة والشركات والمؤسسات الرياضية، فضلًا عن البيانات الإدارية والمالية المرتبطة بعملياته المختلفة.

ويمثل وصول جهات غير مصرح لها إلى هذه المعلومات تهديدًا محتملًا لخصوصية الأفراد وسرية المستندات التجارية والإدارية، كما يفتح الباب أمام مخاطر استخدام البيانات المسروقة في عمليات الاحتيال أو انتحال الهوية أو محاولات التصيد الإلكتروني.

في الوقت نفسه، لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن تشير إلى تأثر أنظمة إدارة المباريات أو سير المنافسات الرياضية بالهجوم، كما لم يعلن الاتحاد الدولي عن وجود تأثير مباشر على تنظيم البطولات.