عاد الصاروخ الروسي «الشيطان 2» إلى دائرة الاهتمام الدولي، بعد ظهور مؤشرات في صور الأقمار الصناعية تشير إلى احتمال اقترابه من دخول الخدمة العسكرية، لكن ما الذي يجعل هذا السلاح محل اهتمام واسع؟ ولماذا تراهن عليه موسكو ضمن ترسانتها النووية؟

يحمل الصاروخ اسم «سارمات» (RS-28 Sarmat)، ويُصنف ضمن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وهي منظومات قادرة على قطع مسافات هائلة والوصول إلى أهداف في قارات أخرى، ما يجعله أحد الأسلحة الاستراتيجية التي تعتمد عليها روسيا في تعزيز قدراتها النووية والردع العسكري.

ما هو صاروخ الشيطان 2 الروسي؟

«الشيطان 2» هو الاسم الذي يُطلق على صاروخ «سارمات» الروسي، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل، طورته روسيا ليحل محل الصاروخ السوفيتي الأقدم «آر إس-20 في» المعروف في حلف شمال الأطلسي باسم «الشيطان».

وينتمي الصاروخ إلى فئة الأسلحة الاستراتيجية المصممة لحمل رؤوس نووية والوصول إلى أهداف بعيدة، ويُطلق من صوامع أرضية محصنة، بما يسمح بإدماجه ضمن منظومة الردع النووي الروسية.

وتكمن أهمية هذه الفئة من الصواريخ في قدرتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، فضلًا عن صعوبة اعتراضها، نظرًا للسرعات والمسارات التي تسلكها خلال مراحل الطيران المختلفة.

ما أبرز قدرات صاروخ سارمات؟

ووفقًا لمجلة نيوزويك الأمريكية، يُعد «سارمات» من الصواريخ الثقيلة العابرة للقارات، وتروج روسيا لقدراته باعتباره منظومة قادرة على حمل عدة رؤوس نووية، بما يتيح استهداف أكثر من موقع في إطار عملية إطلاق واحدة.

كما صُمم الصاروخ ليحمل أنواعًا مختلفة من الحمولة القتالية، تشمل الرؤوس النووية التقليدية متعددة المركبات، إلى جانب أنظمة انزلاقية فرط صوتية تقول موسكو إنها تمنح الصاروخ خيارات إضافية في مسارات الوصول إلى الأهداف.

وتتحدث التقديرات الروسية عن مدى يتجاوز 18 ألف كيلومتر، وهو ما يضع الصاروخ ضمن فئة المنظومات القادرة على الوصول إلى أهداف في مناطق جغرافية بعيدة للغاية.

وتشير هذه المواصفات إلى أن «سارمات» ليس مجرد صاروخ بعيد المدى، بل جزء من استراتيجية روسية أوسع لتطوير وسائل الردع النووي وتعزيز قدرتها على مواجهة أنظمة الدفاع الصاروخي.

لماذا تطور روسيا صاروخ الشيطان 2؟

تسعى موسكو من خلال تطوير «سارمات» إلى تحديث ترسانتها النووية الاستراتيجية واستبدال الصواريخ السوفيتية القديمة بمنظومة أحدث، قادرة على الاستمرار في الخدمة لعقود مقبلة.

كما يمثل الصاروخ أحد عناصر استراتيجية الردع النووي الروسية، التي تعتمد على امتلاك قدرات قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بأي خصم محتمل، بما يجعل التفكير في شن هجوم نووي ضد روسيا محفوفًا بمخاطر كبيرة.

وتكتسب هذه المنظومة أهمية إضافية في ظل التوترات بين روسيا والدول الغربية، وتصاعد الاهتمام بقدرات الصواريخ الاستراتيجية وأنظمة الدفاع الصاروخي.

لماذا تأخر دخول الصاروخ الروسي الخدمة؟

رغم الترويج الروسي المتكرر لقدرات «سارمات»، فإن برنامج تطويره واجه تأخيرات ومشكلات تقنية، كما انتهت بعض الاختبارات بالفشل، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جاهزيته التشغيلية.

وأشارت مجلة «نيوزويك» الأمريكية إلى أن الصاروخ واجه تحديات خلال مراحل تطويره واختباره، الأمر الذي أخر وصوله إلى مرحلة الانتشار العسكري الكامل.

وتعكس هذه الصعوبات الفارق بين الإعلان عن امتلاك سلاح استراتيجي جديد وبين إثبات قدرته على العمل بكفاءة وموثوقية في الظروف التشغيلية الفعلية.

صور الأقمار الصناعية ترصد مؤشرات جديدة حول الصاروخ

وفي تطور حديث، أظهر تحليل أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، استنادًا إلى صور التقطتها شركة «فانتور»، نشاطًا حول إحدى صوامع الصواريخ في قاعدة أوجور الروسية بمنطقة سيبيريا.

وأظهرت الصور الملتقطة في يونيو الماضي معدات ومركبات متخصصة بالقرب من الصومعة، التي تقع ضمن نطاق فرقة الصواريخ الـ62 التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

ورصد التحليل مركبة نقل متخصصة تُعرف باسم «ترانسلودر»، تُستخدم في نقل أجزاء الصواريخ وتجهيزها للإدخال إلى الصوامع، وظهرت منصة التحميل الخاصة بها في وضع رأسي دون وجود جزء صاروخي مثبت عليها.

كما ظهرت مركبة أخرى تحمل هيكلًا دائريًا أحمر يشبه الأغطية الواقية التي تُستخدم أثناء نقل أجزاء الصواريخ الروسية، وهو ما قد يشير إلى نقل أحد أجزاء الصاروخ إلى داخل الصومعة.

ورغم أن الصور لا تُظهر «سارمات» بصورة مباشرة، فإن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يرى أن المعدات والنشاط المرصود قد يشيران إلى تحميل الصاروخ داخل الصومعة، بما يعزز احتمالات اقترابه من دخول الخدمة.

ومع ذلك، لا تمثل هذه المؤشرات تأكيدًا رسميًا على اكتمال نشر الصاروخ أو جاهزيته التشغيلية، إذ يتطلب حسم ذلك معلومات إضافية بشأن الاختبارات وبدء التشغيل الفعلي للمنظومة.