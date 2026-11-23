حذّر الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ السموم وعلاج الإدمان بكلية طب جامعة القاهرة، من خطورة ما يُعرف بـ«مشروب الاغتصاب»، باعتباره من المواد التي قد تُستخدم في الاعتداء على الفتيات، لما تسببه من تغييب للوعي مع بقاء الضحية مستيقظة وقادرة على التفاعل مع المحيطين بها، قبل أن تفقد ذاكرتها بشأن ما تعرضت له خلال فترة تأثير المادة.

وأوضح عبدالمقصود، خلال تصريحات إعلامية، أن خطورة هذه المواد تكمن في صعوبة اكتشافها عند إضافتها إلى المشروبات، إذ قد لا يكون لها طعم أو رائحة واضحة، ما يجعل الانتباه إلى المشروب وطرق التعامل معه من أهم إجراءات الوقاية.

ما هو مشروب الاغتصاب وكيف يؤثر في الوعي؟

أشار أستاذ السموم وعلاج الإدمان إلى أن بعض المواد المعروفة باسم «مشروب الاغتصاب» يمكن إضافتها إلى المشروبات في صورة قطرات، دون أن تترك تغيرًا ملحوظًا في الطعم أو الرائحة، وهو ما يسمح باستخدامها دون إثارة انتباه الشخص المستهدف.

وتبدأ آثار هذه المواد، بحسب تصريحاته، بعد نحو 15 دقيقة من تناولها، حيث تدخل الفتاة في حالة من اضطراب الوعي والإدراك، مع استمرار قدرتها الظاهرية على الاستيقاظ والتحدث والتفاعل مع الآخرين.

وتكمن خطورة هذه الحالة في أن الضحية قد تبدو لمن حولها وكأنها في وضع طبيعي، رغم تأثر قدرتها على الإدراك واتخاذ القرارات، وهو ما قد يجعلها أكثر عرضة للاستغلال والاعتداء.

كم تستمر آثار مشروب الاغتصاب؟

لفت عبدالمقصود إلى أن تأثير المادة قد يستمر نحو ساعتين، وقد يمتد إلى ساعتين أو ثلاث ساعات، بحسب طبيعة المادة والظروف المرتبطة بتناولها.

وخلال هذه الفترة، قد تستجيب الفتاة لما يطلبه منها الآخرون دون إدراك سليم لما يحدث أو القدرة الطبيعية على تقييم المواقف المحيطة بها، وهو ما يزيد من خطورة استخدامها في الاعتداءات.

ولا تنتهي المخاطر بالضرورة بمجرد زوال التأثير الظاهر للمادة، إذ قد تستعيد الفتاة حالتها الطبيعية دون أن تتذكر تفاصيل ما حدث أثناء فترة تأثرها بها.

فقدان الذاكرة.. أخطر آثار مشروب الاغتصاب

من أبرز الآثار التي حذر منها أستاذ السموم وعلاج الإدمان حدوث فقدان للذاكرة المرتبط بفترة تأثير المادة، وهي الحالة المعروفة طبيًا باسم «الأمنيزيا» (Amnesia).

وأوضح أن الفتاة قد تستيقظ وتعود إلى حالتها المعتادة، لكنها لا تستطيع استرجاع الأحداث أو تذكر ما تعرضت له خلال الفترة التي كانت فيها تحت تأثير المادة، وهو ما يجعل اكتشاف الاعتداء أو استيعاب تفاصيله أكثر صعوبة.

وشدد على ضرورة عدم الخلط بين هذه المواد والمنشطات الجنسية، موضحًا أن خطورتها لا ترتبط بزيادة الرغبة الجنسية، وإنما بتعطيل الوعي والإدراك والتأثير في الذاكرة، بما يسمح باستغلال الضحية.

كيف تحمي الفتيات أنفسهن من مشروب الاغتصاب؟

أكد عبدالمقصود أن الانتباه إلى المشروبات يمثل أحد أهم إجراءات الوقاية من هذه الممارسات، خاصة في الأماكن العامة والتجمعات، مشيرًا إلى مجموعة من الاحتياطات التي ينبغي الالتزام بها، أبرزها:

عدم ترك المشروبات بعيدًا عن أعينهن أو دون رقابة، حتى لفترات قصيرة.

الاحتفاظ بالمشروب في نطاق الرؤية والانتباه إلى أي تدخل من الآخرين فيه.

عدم تناول مشروب جرى تركه دون مراقبة، حتى عند العودة إلى مكان الجلوس بعد الابتعاد عنه.

تجنب استكمال تناول أي مشروب عند الشك في تعرضه للعبث أو إضافة مادة غريبة إليه.

وأوضح أن العودة إلى تناول المشروب بعد تركه دون مراقبة قد تعرض الفتاة للخطر، حتى لو لم تلاحظ أي تغيير في شكله أو رائحته.

التوعية والوقاية لمواجهة مخاطر المواد المخدرة

وشدد أستاذ السموم وعلاج الإدمان على أن التوعية تمثل خط الدفاع الأساسي في مواجهة هذه المخاطر، خاصة أن بعض المواد قد يصعب اكتشافها بالوسائل الحسية المعتادة، ولا يمكن الاعتماد على المظهر أو الطعم أو الرائحة للتأكد من سلامة المشروب.

وتبرز أهمية نشر المعلومات الصحيحة بشأن طبيعة هذه المواد وتأثيراتها، حتى تتمكن الفتيات من التعرف على المخاطر المحتملة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، مع ضرورة التعامل بجدية مع أي أعراض مفاجئة وغير معتادة تظهر بعد تناول مشروب، وطلب المساعدة الطبية العاجلة عند الاشتباه في التعرض لمادة مخدرة.

واختتم عبدالمقصود تحذيراته بالتأكيد على أهمية الجمع بين الوعي والحذر والإجراءات الوقائية، لتقليل فرص التعرض لهذه الممارسات التي تستهدف تغييب الوعي واستغلال الضحايا.