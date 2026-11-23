قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4734 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5520 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6301 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44020 جنيه.

الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 23 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.47 جنيه

سعر الشراء: 54.37 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.92 جنيه

سعر الشراء: 58.85 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.52 جنيه

سعر الشراء 10 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.52 جنيه

سعر الشراء: 14.49 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.83 جنيه

سعر الشراء: 14.80 جنيه.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور عدد من الظواهر الجوية على مناطق متفرقة من الجمهورية، في مقدمتها الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح في بعض المناطق.

يسود طقس معتدل مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

وتشهد مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

وحذرت توقعات الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

نشاط الرياح في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ومن المتوقع نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين في المحافظات

تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

العاصمة الجديدة: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

بنها: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

دمنهور: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

المنصورة: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

الزقازيق: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

طنطا: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

العلمين: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

دمياط: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

بورسعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

السويس: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

العريش: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

رفح: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء

شرم الشيخ: العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

الطور: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

طابا: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

سانت كاترين: العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات.

مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

سفاجا: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

مرسى علم: العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

شلاتين: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

حلايب: العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد

الفيوم: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

بني سويف: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

المنيا: العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

أسيوط: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد

سوهاج: العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

قنا: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

الأقصر: العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

أسوان: العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.