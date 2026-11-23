حظيت المنشآت الرياضية بنادي الشمس بإشادة دولية من جانب النيوزيلندي كريس كلارك مدير بطولة العالم للكروكيه التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري وذلك خلال استضافة ملاعب النادي منافسات مجموعتين من البطولة بمشاركة 16 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأبدى كريس كلارك إعجابه بمستوى المنشآت والملاعب الشمساوية مشيدا بالإمكانات المتاحة والقدرات التنظيمية التي يتمتع بها النادي والتي ساهمت في توفير الأجواء المناسبة لاستضافة منافسات واحدة من أبرز البطولات الدولية في لعبة الكروكيه.

وتكتسب هذه الإشادة أهمية خاصة في ظل المكانة التي يتمتع بها كريس كلارك داخل عالم الكروكيه باعتباره أحد أبرز نجوم اللعبة عالميا بعدما نجح في التتويج بلقب بطولة العالم مرتين عامي 1995 و2008 إلى جانب دوره الحالي في إدارة البطولة والإشراف على منافساتها.

وتعكس هذه الشهادة الدولية حجم التطور الذي تشهده المنشآت الرياضية بنادي الشمس في ظل قيادة الكاتب الصحفي الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة الذي يضع تطوير البنية الرياضية والارتقاء بمستوى الخدمات والإمكانات المتاحة أمام الأعضاء والفرق الرياضية على رأس أولوياته.

كما تأتي استضافة منافسات مجموعتين من بطولة العالم للكروكيه لتؤكد قدرة نادي الشمس على احتضان الأحداث الرياضية الكبرى وتوفير متطلبات النجاح للبطولات الدولية من خلال منظومة عمل متكاملة تستهدف الظهور بصورة مشرفة أمام الوفود والمنتخبات المشاركة.

أبوزيد يدعم جهود تنظيم بطولة العالم للكروكيه على ملاعب الشمس

ويحرص مجلس إدارة النادي برئاسة د. أسامة أبوزيد على تسخير كافة الإمكانات وتوفير سبل الدعم اللازمة للجان المنظمة والوفود المشاركة بما يعكس الصورة الحقيقية لنادي الشمس باعتباره صرحا رياضيًا يمتلك منشآت متميزة وقدرات تنظيمية تؤهله لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

د. أسامة أبوزيد

وتبقى الإشادة التي حظيت بها منشآت النادي من أحد أبرز رموز الكروكيه عالميا شهادة جديدة تضاف إلى سجل نادي الشمس وتعكس حضور النادي على الساحة الرياضية الدولية والجهود المبذولة لمواصلة تطوير منشآته وتعزيز مكانته بين المؤسسات الرياضية الكبرى.