تبحث مصر والعراق إبرام اتفاق لتوريد نحو 10 ملايين برميل من النفط الخام العراقي إلى القاهرة، في إطار تحركات البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع الشراكة في قطاع الطاقة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى مصر، وسط مباحثات بشأن إيجاد مسارات ومنافذ بديلة لتصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن ستار الجابري، وكيل وزارة التجارة العراقية للشؤون الإدارية، أن المباحثات بين القاهرة وبغداد تناولت إمكانية التوصل إلى اتفاق لتزويد مصر بنحو 10 ملايين برميل من النفط، موضحًا أن الكمية المستهدف توريدها لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم الاتفاق النهائي بشأنها حتى الآن.

وأضاف الجابري أن الجانبين بحثا كذلك آليات تصدير النفط العراقي وإيجاد منافذ ومسارات بديلة عن مضيق هرمز، بما يتيح تنويع طرق نقل الخام وتعزيز مرونة الصادرات النفطية العراقية في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة وإمدادات الطاقة بالمنطقة.

وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي سيوقع، الاثنين، محضر الدورة الرابعة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة، ويشرف على توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية، وذلك عقب انتهاء الاجتماعات التحضيرية للجان الفنية المشتركة.

تراجع التبادل التجاري بين مصر والعراق

وتأتي المباحثات النفطية في وقت شهد فيه التبادل التجاري السلعي بين مصر والعراق تراجعًا بنسبة 5.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، ليسجل نحو 734 مليون دولار، مقابل 774 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لمسؤول تحدث إلى «الشرق بلومبرغ».

وبحسب البيانات التي نقلتها الصحيفة، انخفضت الصادرات المصرية إلى السوق العراقية بنسبة 5.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، لتبلغ نحو 724 مليون دولار، مقارنة بنحو 769 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، تضاعفت الواردات المصرية من العراق خلال الفترة ذاتها لتصل إلى نحو 10 ملايين دولار، ليحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بقيمة تقارب 714 مليون دولار.

وتتنوع الصادرات المصرية إلى العراق بين الأنابيب والخراطيم البلاستيكية، والشاشات وأجهزة العرض، والأثاث، والأدوية، ومخاليط المواد العطرية، ومنتجات النظافة، بينما تشمل أبرز الواردات المصرية من العراق الفواكه والثمار القشرية والبذور والثمار الزيتية، إلى جانب النباتات المستخدمة في الصناعات والأعلاف.

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد سجل نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 872 مليون دولار في عام 2023، محققًا نموًا بنسبة 26.1%، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى العراق نحو 816 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 284 مليون دولار.

العراق يتحرك لإعادة تفعيل فرع مصرف الرافدين في القاهرة

وفي سياق متصل، كشف وكيل وزارة التجارة العراقية عن مباحثات لإعادة تفعيل رخصة فرع مصرف الرافدين العراقي في القاهرة، الذي بدأ نشاطه منذ ثمانينيات القرن الماضي، قبل إيقاف العمل برخصته عام 2005.

وأوضح الجابري أن التعليمات المصرية الصادرة عام 2020 تشترط إيداع نحو 150 مليون دولار لافتتاح فرع مصرفي جديد، وهو ما دفع الجانب العراقي إلى السعي لإعادة تفعيل الرخصة السابقة بدلًا من التقدم للحصول على ترخيص جديد.

وأشار إلى إحراز تقارب في المفاوضات بين الجانبين، مع تشكيل لجان مختصة وتقديم دراسة جدوى من الجانب العراقي، مؤكدًا أن إعادة افتتاح الفرع المصرفي تمثل أحد الملفات ذات الأولوية على جدول أعمال اجتماعات اللجنة العراقية المصرية العليا المشتركة.

شركات مصرية توسع استثماراتها في مشروعات الإعمار العراقية

وعلى صعيد الاستثمارات، تسعى مصر والعراق إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، لا سيما في قطاعات الإسكان والتطوير العمراني والبنية التحتية.

وتعكس هذه الاستثمارات توجهًا نحو توسيع حضور الاستثمارات المصرية في السوق العراقية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مشروعات التنمية العمرانية وإعادة الإعمار، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويوفر فرصًا جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

مجلس أعمال مشترك ومنتدى اقتصادي في 2027

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين القاهرة وبغداد، أصدر العراق أمرًا وزاريًا بتأسيس مجلس الأعمال العراقي المصري، فيما ينتظر استكمال الإجراءات اللازمة من الجانب المصري لبدء تفعيل المجلس.

كما يجري التحضير لتنظيم منتدى اقتصادي واستثماري وتجاري موسع في القاهرة خلال منتصف عام 2027، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والشركات، ودفع الشراكات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أوسع.

ووجه العراق كذلك دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في الدورة الخمسين لمعرض بغداد الدولي، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، وسط ترحيب مصري بالمشاركة.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي البلدين لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الطاقة والمصارف والتجارة والاستثمار، بما يتجاوز الأطر التقليدية للتبادل التجاري إلى إقامة مشروعات وشراكات استراتيجية طويلة الأجل.