تتواصل فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث بمحافظة بني سويف، للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبإشراف عام من السيد بلال حبش نائب المحافظ، في إطار خطة المحافظة لتأهيل الكوادر البشرية وتطوير الجهاز الإداري بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث يُنفذ البرنامج من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة برئاسة الأستاذ أحمد مرسي، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة برئاسة الدكتورة جمالات إسماعيل، وبمتابعة فريق العمل الذي يضم نيرة نبيل ومحمد مندوه وأحمد سعيد، لضمان انتظام الجلسات وتحقيق المستهدف التدريبي.

وشهد البرنامج محاضرة تطبيقية بعنوان الإعلام وإدارة الصورة الذهنية بالمؤسسات الحكومية.. مسؤولية كل موظف وقيادة، قدمها سعيد رمضان مدير إعلام المحافظة ووكيل العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، والباحث في مجالات الإعلام والتنمية المستدامة وعلوم الإدارة، تناول خلالها مسؤولية القيادات والعاملين في بناء صورة إيجابية للمؤسسات الحكومية، انطلاقًا من أن المواطن هو محور العمل الحكومي وهدفه الأول، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية.

واستهل باستعراض جهود اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف في تطوير الجهاز الإداري والاستثمار في الكفاءات، من خلال الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه وإطلاق برنامج إعداد قيادات الصفين الثاني والثالث، وترسيخ المصداقية والشفافية والتفاعل مع المواطنين، كما تناول دور السيد بلال حبش نائب المحافظ في تأهيل الكوادر الشابة وإعداد القيادات التنفيذية ومتابعة تطوير منظومة الإعلام المؤسسي.

وأوضح مدير الإعلام في المحور الأول الصورة الذهنية والإعلام المؤسسي، ومسؤولية جميع العاملين في تشكيل صورة المؤسسة من خلال القرارات وجودة الخدمات وحسن التعامل، مستعرضًا تجربة تطوير إعلام المحافظة والانتقال إلى الإعلام التنموي والتفاعلي والاستباقي، فيما ركز المحور الثاني على الحس الإعلامي وألية التجاوب مع وسائل الإعلام والتصريحات والنشر والتصوير، مع التأكيد على أهمية وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، من المواقع الإخبارية والصحف والقنوات التليفزيونية وغيرها، في إبراز جهود الدولة وإنجازاتها، ونقل جهود المؤسسات الحكومية للمواطنين، والمساهمة في ترسيخ الصور الذهنية الإيجابية وتعزيز الثقة في أداء مؤسسات الدولة.

وتناول مدير الإعلام المحور الثالث الوعي القيادي والإدارة المؤسسية، وأهمية الصفحات الرسمية في التواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم، مستعرضًا نموذج التفاعل مع استفسارات المواطنين والسائقين بملف التراخيص بمشروع المواقف، وقنوات تلقي الشكاوى بالمحافظة، ومنها المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين والواتساب والخط الساخن 114 والصفحة الرسمية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع التأكيد على الالتزام بالاختصاصات والتنسيق بين الجهات.

واستعرض مدير الإعلام في المحور الرابع: الإعلام وإدارة الأزمات والأمن القومي، مستعرضًا دور الإعلام المؤسسي في مواجهة الشائعات وتوفير المعلومات الصحيحة وقت الطوارئ، منوها عن ما وصفه بالقاعدة الذهبية التي تفسر أهمية إدراج الإعلام وإدارة الصورة الذهنية ضمن برامج إعداد القيادات، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء صورة ذهنية إيجابية لمؤسسة حكومية دون موظف مؤهل وقيادة واعية، فالتدريب يسهم في إعداد قيادة قادرة على استيعاب مرؤوسيها وتحفيزهم، بما يعزز الولاء التنظيمي لدى الموظف، وينعكس على التزامه وانضباطه في أداء الخدمة، وصولًا إلى تميز الأداء والتميز المؤسسي، ثم ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطنين، بما يدعم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويقوي الجبهة الداخلية ويحافظ على الاستقرار والأمن القومي.