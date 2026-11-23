أثارت دانييل يابلونكا، ممثلة إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2026، جدلا واسعا عقب ظهورها على المسرح بزي استعراضي حمل رسومات لمعالم مدينة القدس وأشجار الزيتون وبرتقال يافا، وكلمة السلام بثلاث لغات ،العبرية والعربية والانجليزية، في تصميم استهدف تقديم صورة عن تراثية عن اسرائيل، لكنه أثار انتقادات بسبب ارتباط الرموز المستخدمة بتاريخ وهوية القدس والقضية الفلسطينية، وسط اتهامات بتوظيف المعالم التاريخية والثقافية الفلسطينية للترويج للرواية الإسرائيلية.

وتبلغ يابلونكا من العمر 25 عاما، وُلدت في مدينة ميامي الأمريكية، وتعمل عارضة أزياء ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ورائدة أعمال، قبل أن تنتقل للإقامة في إسرائيل قبل نحو عامين.

وحصلت على فرصة تمثيل إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2026 بعد اختيارها من بين المشاركات في مسابقة ملكة جمال إسرائيل لعام 2025، حيث كانت الوصيفة الأولى، في ظل عدم تنظيم مسابقة وطنية جديدة.

ولم يقتصر ظهورها على عروض الأزياء، إذ ارتبط نشاطها بالترويج لإسرائيل عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول مشاركتها الأخيرة إلى محور جدل بعد استحضارها رموزًا مرتبطة بالقدس ويافا في عرض أثار ردود فعل متباينة.