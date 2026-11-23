نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بشأن إبعاد 3 مواطنين من دولتي سوريا وأوزبكستان خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تجيز المادة 26 إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إذا كان وجوده يهدد أمن الدولة أو سلامتها، أو اقتصادها القومي، أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة، أو كان عالة على الدولة، وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة.

تفاصيل قرارات الإبعاد

نص القرار رقم 1788 لسنة 2026، الصادر عن وزير الداخلية محمود توفيق، على إبعاد المدعو عبد الرحمن هيثم الأكرمي، سوري الجنسية، مواليد 25 مارس 1999، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وصدر القرار بناء على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 6 أكتوبر 2026، بشأن طلب إبعاد المذكور خارج البلاد. كما نص القرار رقم 1789 لسنة 2026 على إبعاد المدعو USMON KOMILJON UGLI SODIROV، أوزبكستاني الجنسية، مواليد 15 أغسطس 2008، خارج البلاد للأسباب ذاتها. وجاء القرار استنادا إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 6 أكتوبر 2026، بشأن طلب إبعاده خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وفي القرار الثالث، رقم 1790 لسنة 2026، قررت وزارة الداخلية إبعاد المدعو ULUGBEK SODIRJON UGLI SULAYMONOV، أوزبكستاني الجنسية، مواليد 9 أغسطس 1999، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. واستند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 7 أكتوبر 2026، بشأن طلب إبعاده خارج البلاد.

وتضمنت القرارات الثلاثة تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ما ورد بها، مع النص على نشرها في الوقائع المصرية. وفقًا للمادة 31، لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية.