نشر المخرج محمد سامي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يرد فيه على شائعات انفصاله عن زوجته مي عمر.

وقال محمد سامي: كل الكلام اللي بيتكتب ، وإلى كل الناس الفاضية واللى أكل عيشها السوشيال ميديا وتأليف إشاعات من العدم، لا فى خيانة ولا طلاق ولا موضوع من أساسه، إمبارح أنا كنت بصور فى مسلسل تمكين و مى بتصور فى مسلسل حليمة جبران و فجأة لقينا الأخبار دى، مانعرفش مين اللى بينزلها وليه !!، وتأليف قصص كثير جدا ، واللي يقول كان فى موضوع واتلم واللى يقول مش عارف ايه ، ولا فى موضوع ولا فى اتلم ولا فى طلاق ولا فى خيانة ، فى تصوير و نجاح وحب و رزق وخير وبس، إنما فى ناس بتحب تصدق الحاجات الوحشة عن الناس ، دول مش كويسين، أنا بحب مى جدا و هى بتحبني جدا و عمرنا ما إختلفنا أصلا ، إحنا أكبر خناقة إتخانقناها فى حياتنا ممكن بالعافية تكون أصغر من أى خلاف يومى بين أى إتنين متجوزين ، أنا و هى ١٦ سنة جواز محدش فينا غلط فى الثانى ولا حد فينا رفع صوته على الثانى و من أول يوم جواز لغاية النهارده و إحنا مقررين إن اللى بيخلى العلاقات تنجح هو الإحترام، واللى نفسه يكتب أخبار عنى أنا و مى ، يكتب عن الحب ، يكتب عن الوفاء ، يكتب عن زوج و زوجة كل واحد فيهم بيحترم الثانى جدا ، يكتب عن إزاى الأزواج بيدعمو بعض، إزاى الحب والصداقة بين الزوجين بيخلو الحياة أسهل و أجمل.

محمد سامي ومي عمر

واضاف محمد سامي : أرجو من الناس اللي بتكتب أخبار كاذبة إنهم يراجعوا نفسهم ، والناس اللي بتعمل فيديوهات أي كلام برضه ، وبالنسبة لأى حد صدق التخريف ده و إتبسط و شمت أحب أقوله إحنا تمام وإن شاء الله ربنا يكرمك فى حياتك بحد تحبه ويحبك زى ما أنا و مراتى بنحب بعض.