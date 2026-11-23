تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية استثنائية للفريقين نظرا لتأثيره المباشر على صراع صدارة جدول الترتيب.

ويدخل بيراميدز المواجهة متربعا على قمة الدوري برصيد 24 نقطة بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن الفريق السماوي ليصبح الفوز هدفًا مشتركا للفريقين، وإن اختلفت الحسابات والطموحات.

فوز الأهلي يشعل المنافسة ويقربه من الصدارة

يمثل الفوز أهمية كبيرة للنادي الأهلي حيث سيرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 23 نقطة ليقلص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة فقط، بعدما يتوقف رصيد الفريق السماوي عند 24 نقطة.

وتمنح هذه النتيجة الأهلي دفعة قوية في سباق المنافسة على اللقب وتعيد الصراع على الصدارة إلى أشد مراحله، خاصة أن الفريق الأحمر سيكون قد نجح في إيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز وتحقيق فوز مباشر على منافسه.

بيراميدز يسعى لتوسيع الفارق والابتعاد بالقمة

على الجانب الآخر، يدخل بيراميدز المباراة بطموح مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق انتصار جديد يعزز صدارته لجدول المسابقة.

وفي حالة فوز الفريق السماوي سيرتفع رصيده إلى 27 نقطة بينما يتجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة ليتسع الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط كاملة وهو ما يمنح بيراميدز أفضلية مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

كما سيواصل الفريق السماوي بهذا الانتصار سلسلة نتائجه المثالية بعدما يحقق فوزه التاسع على التوالي في المسابقة.

التعادل يبقي الوضع على حاله

أما في حالة انتهاء المواجهة بالتعادل فسيحصل كل فريق على نقطة واحدة ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 25 نقطة، مقابل 21 نقطة للأهلي.

وبذلك يحافظ الفريق السماوي على فارق النقاط الأربع مع المارد الأحمر، ويواصل احتلال قمة جدول الترتيب بينما تتأجل فرصة الأهلي في تقليص الفارق إلى الجولات المقبلة.

الزمالك يترقب نتيجة قمة الأهلي وبيراميدز

ولا تقتصر أهمية المواجهة على الفريقين فقط، حيث يترقب الزمالك نتيجة القمة في ظل احتلاله المركز الثالث برصيد 19 نقطة قبل مواجهة الجونة حيث يمنحه الفوز فرصة رفع رصيده إلى 22 نقطة ومواصلة الضغط على صاحبي المركزين الأول والثاني.

وتبقى قمة الأهلي وبيراميدز واحدة من أبرز محطات الموسم الحالي في ظل اختلاف الحسابات بين الفريقين فالأهلي يبحث عن تقليص الفارق والعودة بقوة إلى سباق الصدارة بينما يسعى بيراميدز لتأكيد تفوقه وتوسيع الفارق لتكون نتيجة الـ90 دقيقة مؤثرة في شكل المنافسة على لقب الدوري المصري.