تحولت مواجهات الأهلي وبيراميدز خلال السنوات الأخيرة من مجرد مباريات في الدوري المصري الممتاز إلى واحدة من أبرز المنافسات الكروية على الساحة المحلية بعدما نجح الفريق السماوي في فرض نفسه منافسا قويا للمارد الأحمر وحقق أمامه انتصارات مؤثرة غيرت شكل المنافسة بين الفريقين.

ورغم الأفضلية التاريخية للنادي الأهلي فإن السنوات الأخيرة شهدت تقربا كبيرا في النتائج بل أصبحت الكفة تميل في بعض الفترات لصالح بيراميدز الذي نجح في تحقيق انتصارات مهمة أمام الأحمر سواء في الدوري أو البطولات المحلية.

الأهلي يتفوق في التاريخ.. والأرقام تكشف الفارق

تكشف الأرقام عن خوض الفريقين 25 مواجهة بمختلف البطولات بداية من فترة الأسيوطي سبورت قبل تغيير اسمه إلى بيراميدز وحتى المواجهات الأخيرة ونجح الأهلي في تحقيق 11 انتصارا مقابل 8 انتصارات لبيراميدز بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلي 30 هدفا في شباك منافسهم، مقابل 25 هدفا لبيراميدز ليحتفظ الفريق الأحمر بالأفضلية التاريخية في عدد الانتصارات والأهداف.

لكن الصورة تختلف عند النظر إلى المواجهات منذ تحول الأسيوطي إلى بيراميدز عام 2018 حيث تقاربت الكفة بشكل واضح بعدما حقق الأهلي 8 انتصارات مقابل 7 لبيراميدز وانتهت 5 مباريات بالتعادل بينما سجل الفريق السماوي 24 هدفا مقابل 23 للأهلي.

بيراميدز يقلب المعادلة في آخر المواجهات

شهدت الفترة الأخيرة تحولا واضحا في نتائج المواجهات المباشرة بعدما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في أغسطس 2025 قبل أن يكرر تفوقه بثلاثية نظيفة في أبريل 2026.

كما انتهت مواجهتان بين الفريقين بالتعادل خلال عام 2025، بنتيجتي 2-2 و1-1، ليصبح الأهلي دون انتصار في آخر أربع مواجهات أمام الفريق السماوي بواقع هزيمتين وتعادلين.

ويعود آخر انتصار للأهلي على بيراميدز إلى 22 يوليو 2024 عندما فاز بهدف دون رد ليصبح الفريق الأحمر مطالبا باستعادة انتصاراته أمام منافسه وإنهاء سلسلة النتائج السلبية في المواجهات الأخيرة.

انتصارات تاريخية لا تنسى

شهد تاريخ مواجهات الفريقين العديد من النتائج الكبيرة أبرزها فوز الأهلي بخماسية نظيفة على الأسيوطي سبورت في أبريل 2015 بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز بثلاثية دون رد في مواجهتين الأولى في يوليو 2023 والثانية في أبريل 2026.

كما شهدت المواجهات انتصارات مهمة للأهلي أبرزها الفوز بثلاثية نظيفة في يناير 2023 والفوز بهدف دون رد في نهائي كأس السوبر المصري عام 2023، بالإضافة إلى انتصاره بنتيجة 3-2 في يوليو 2024.

قمة جديدة واختبار لاستعادة الهيمنة

وتأتي المواجهة الجديدة بين الفريقين في توقيت مهم بعدما تصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة في أول 8 مباريات بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ويدخل الأهلي اللقاء بحثا عن استعادة تفوقه وإنهاء غيابه عن الانتصارات أمام بيراميدز وتقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد قدرته على منافسة المارد الأحمر على البطولات والألقاب.

وبين أفضلية الأهلي التاريخية والتفوق النسبي لبيراميدز في المواجهات الأخيرة تبقى القمة اختبارا جديدا لموازين القوى بين الفريقين في منافسة أصبحت واحدة من أبرز عناوين الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.