البرتقال من الفواكه الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، إذ يحتوي على فيتامين C ومجموعة من مضادات الأكسدة والألياف، ما يجعله من الخيارات المفيدة لدعم الصحة العامة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة انتشار نزلات البرد.

فوائد البرتقال للصحة..

1- دعم جهاز المناعة: يحتوي البرتقال على فيتامين C الذي يساعد على دعم وظائف الجهاز المناعي، ويشارك في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كما يلعب دورا مهما في عمل الجسم بصورة طبيعية.

2-الحفاظ على صحة البشرة: يساعد فيتامين C الموجود في البرتقال على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم للحفاظ على مرونة البشرة ودعم صحتها، كما يساهم في حماية الخلايا من تأثير الجذور الحرة.

3- تحسين عملية الهضم: يحتوي البرتقال على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، ودعم انتظام عملية الهضم، خاصة عند تناول الثمرة كاملة بدلا من الاكتفاء بالعصير.

4-دعم صحة القلب: يوفر البرتقال البوتاسيوم والألياف، وهما من العناصر الغذائية التي تدخل ضمن النظام الغذائي الداعم لصحة القلب، كما أن تناول الفواكه بانتظام يرتبط بنمط غذائي صحي.

5- المساعدة على امتصاص الحديد: يساعد فيتامين C على تحسين امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية، لذلك يمكن تناول البرتقال بجانب وجبات تحتوي على مصادر الحديد، مثل البقوليات والخضروات الورقية.

6- الترطيب: يحتوي البرتقال على نسبة مرتفعة من الماء، ما يساعد على تعويض السوائل التي يحتاجها الجسم، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متنوع.

7- المساعدة على الشعور بالشبع: الألياف والماء الموجودان في البرتقال، خاصة عند تناول الثمرة كاملة، يساعدان على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ما يجعله اختيارا مناسبا كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

هل تناول البرتقال أفضل من شرب عصيره؟

تناول البرتقال كاملًا يعد خيارا أفضل في كثير من الأحيان من شرب العصير، لأنه يوفر الألياف الموجودة في الثمرة ويساعد على الشعور بالشبع، بينما قد يؤدي شرب العصير إلى تناول كمية أكبر من السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة خلال وقت قصير، دون الحصول على القدر نفسه من الألياف.

ويمكن إدخال البرتقال ضمن النظام الغذائي اليومي باعتباره وجبة خفيفة، مع الحرص على التنوع في تناول الفواكه وعدم الاعتماد على نوع واحد للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

المصدر..هيلثي لاين