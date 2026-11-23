طالب النائب ياسر جلال ، عضو مجلس الشيوخ بإطلاق برامج وطنية مجانية للتدريب والتأهيل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تستهدف العمالة البسيطة والفئات الأقل تعليمًا، خاصة في القرى والمحافظات، حتى لا تكون هذه الفئات ضحية للتطور التكنولوجي المتسارع، مؤكدًا ضرورة ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتأهيل المواطنين للوظائف الجديدة.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأوضح النائب أن التحول المتسارع نحو استخدام الذكاء الاصطناعي يفرض ضرورة الاستعداد لتأثيراته على سوق العمل، خاصة أن عددًا من المهن والوظائف قد يشهد تغيرات جوهرية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب توفير فرص حقيقية للتدريب وإعادة التأهيل، حتى يتمكن العاملون من مواكبة المتغيرات الجديدة.

وشدد على أهمية ألا يقتصر الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي على تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية، وإنما يجب أن يمتد إلى حماية حقوق العاملين، وضمان عدم تضرر الفئات البسيطة أو فقدانها فرص العمل نتيجة التطور التكنولوجي.

كما طالب بإعداد خريطة وطنية للوظائف الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي، وربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، مع توفير مسارات جديدة للتوظيف وإعادة تأهيل العمالة المتضررة.

وأكد ضرورة وضع ضوابط تحمي حقوق العاملين والمبدعين والملكية الفكرية، وألا تنفرد الأنظمة الذكية باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بتعيين المواطنين أو إنهاء خدمتهم دون مراجعة بشرية.

واختتم النائب بالتأكيد على أن نجاح التحول التكنولوجي يجب أن يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل، وليس فقط بحجم الوفورات المالية وزيادة الإنتاجية.