شارك الفنان ياسر جلال صورة من كواليس تصوير مسلسل «القناع»، ظهر خلالها برفقة الفنان بدوي فهمي، في لفتة تعكس تقديره له وحرصه على الوفاء بوعده.

وتدور أحداث مسلسل «القناع» في إطار من الغموض والتشويق النفسي، حول طبيب نفسي يستقبل مجموعة من المرضى داخل عيادته، لتبدأ رحلته مع حكايات غريبة عن أحلام متكررة تحمل الكثير من الأسرار والألغاز، لكن سرعان ما تتجاوز هذه الروايات حدود عمله المهني، لتتشابك مع حياته الشخصية، وتضعه في مواجهة سلسلة من الأحداث الغامضة والصراعات المتلاحقة، التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم هما ياسر جلال وخالد سليم، بسمة، وميرهان حسين، وهيدي كرم، ودعاء حكم، وفاتن سعيد، وميشيل مساك، وتوانا الجوهري، ودعاء حكم والعمل من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي.

