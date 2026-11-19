أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت بدء الإنتاج من حقل غرب مينا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، قبل نحو شهرين، في إنجاز جديد يعزز قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي ويدعم تلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المشروع نجح في وضع بئري تنمية وإنتاج الغاز بالحقل على خريطة الإنتاج، بمعدلات تصل إلى نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بالإضافة إلى نحو 3 آلاف برميل يوميًا من المتكثفات البترولية.

وأشار إلى أن دخول المشروع مرحلة الإنتاج قبل الموعد المحدد؛ يعكس تسارع وتيرة العمل والجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة.

توفير احتياجات السوق المصري

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يمثل دفعة مهمة لقطاع البترول، ويدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج من الثروات الطبيعية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوفير احتياجات السوق المصري من الغاز والمنتجات البترولية.