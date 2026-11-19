أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أهداف ومصالح شخصية، مشيرًا إلى أن بعض الحملات الإلكترونية، تقف وراءها أجندات خاصة تسعى إلى إثارة الجدل والتشكيك.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر ستظل محتفظة بقوتها ومكانتها، رغم حالة الاضطراب والصراعات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن إيمان المصريين بوطنهم وتمسكهم بأرضهم يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات.

تضحيات الأجيال السابقة

وشدد على ارتباطه العميق بالأرض المصرية، مستحضرًا تضحيات الأجيال السابقة في الدفاع عنها، قائلًا إن هذه الأرض شهدت تضحيات الآباء والأجداد، ولا يمكن التفريط فيها.