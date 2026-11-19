أكد الإعلامي مصطفى بكري تمسكه بالثوابت الوطنية، مشددًا على أن مصر لن تسمح للخونة والمتآمرين باستهداف الدولة أو النيل من استقرارها، مؤكدًا أن الوطن يمتلك رجالًا وجيشًا وطنيًا قادرًا على حماية مقدراته والتصدي لأي تهديدات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن كل من يتطاول على الوطن أو يراهن على استدعاء أطراف من الخارج للنيل من الدولة المصرية لن يحقق أهدافه، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يمتلك من الأصالة والوعي والإيمان بالدولة ومؤسساتها ما يجعله حريصًا على حماية وطنه.

الحفاظ على وحدة الصف الوطني

وتابع أن هناك اعتزاز الشعب المصري بالدولة المصرية ومؤسساتها، وثقته في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني ومواجهة كل ما يستهدف أمن مصر واستقرارها.