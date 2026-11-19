أعلنت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداءات التي طالت أعياناً مدنية ومنشآت اقتصادية في العاصمة الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية بأحد الأبراج المدنية.

وأكدت الجامعة، أن تكرار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي، ويهدد سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الاعتداءات الحوثية على السعودية

كما دعت إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقوّض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وجددت الجامعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.