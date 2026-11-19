استقر سعر الذهب في السعودية بتعاملات مساء اليوم الخميس 19-11-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر الذهب في الصاغة السعودية مساء اليوم؛ ثباتًا من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 388 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 444.5 ريال سعودي للشراء و 440 ريالا سعوديا للبيع .

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 407.25 ريال سعودي للشراء و 403.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر 21 الأكثر انتشارًا 388.75 ريال سعودي للشراء و385 ريالا سعوديا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 333.255 ريال سعودي للشراء و330 ريالا سعوديا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 3111 ريالا سعوديا للشراء و3080 ريالا سعوديا للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 24

ووصل سعر التولة عيار 24 نحو 5183 ريالا سعوديا للشراء و5131 ريالا سعوديا للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

بلغ سعر التولة عيار 22 نحو 4751 ريالا سعوديا للشراء و4704 ريالات سعودية للبيع.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب 13.822 ألف ريال سعودي للشراء و13.684 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 3685 دولارا.