قال نائب وزير الخارجية البولندي إيجناسي نيمتشيتسكي، إن أوروبا لا غنى عنها في أي تسوية سلام بشأن أوكرانيا، ملمحا إلى أن حلفاء كييف يتجهون نحو دور عسكري في إنفاذ أي اتفاق.

وشدد نيمتشيتسكي، لشبكة "يورونيوز" الأوروبية، على أن مشاركة أوروبا في المفاوضات ضرورة عملية وليست مجرد مسألة تمثيل دبلوماسي.

وأوضح الدبلوماسي البولندي، أن التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية في أوكرانيا أمر غير عملي من دون مشاركة أوروبية، في حين أشار إلى أن حلفاء كييف يقتربون تدريجيا من اضطلاع بدور عسكري أكثر صلابة لضمان تطبيق أي تسوية.

وأضاف: "أي نوع من اتفاقات السلام ليس ممكنا ببساطة من دون انخراط أوروبا.. فلا ينبغي اتخاذ أي قرار بشأن البنية الأمنية الأوروبية من دوننا".

وجاءت تصريحات نيمتشيتسكي في وقت اجتمع فيه "تحالف الراغبين"، وهي مجموعة الدول العاملة على الضمانات الأمنية لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب في برلين.

وردا على سؤال حول احتمال الإنفاذ العسكري لاتفاق السلام، قال الدبلوماسي البولندي إن "مناقشاتنا بشأن هذا الأمر تتطور"، مؤكدا الحاجة إلى معالجة طبيعة الضمانات الأمنية بصورة عملية ومحددة.

وقال نيمتشيتسكي إن نتيجة المفاوضات ستترتب عليها تداعيات مباشرة على الأمن القومي لبلاده، موضحا أن السماح لروسيا بالتقدم والاقتراب أكثر من حدود بولندا سيزيد من كلفة الدفاع عن البلاد، ما يمنح وارسو مصلحة حيوية في شروط أي تسوية.