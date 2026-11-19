وضعت اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية آلية واضحة للتعامل مع الحالات الصحية للآباء الأساقفة والمطارنة الذين تحول ظروفهم الصحية دون مواصلة مسؤولياتهم الرعوية والإدارية والمالية، بما يحقق التوازن بين توفير الرعاية اللازمة لهم، والحفاظ على انتظام العمل الكنسي واستمرار الخدمة داخل الإيبارشيات.

وتناولت المادتان 78 و79 من اللائحة حالتين مختلفتين، الأولى تتعلق بطلب الأسقف نفسه الإعفاء من مسؤولياته بسبب ظروفه الصحية، والثانية تتعلق بتعذر قيامه بمهامه دون أن يتقدم بطلب بهذا الشأن.

ونصت المادة 78 على أنه إذا كانت الحالة الصحية لأسقف الإيبارشية لا تسمح له بمواصلة مسؤولياته الرعوية أو الإدارية أو المالية بصورة معتادة، يجوز له التقدم بطلب مكتوب إلى سكرتارية المجمع المقدس، يطلب فيه إعفاءه من هذه المسؤوليات.

ويُعرض الطلب على اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لدراسته، ثم ترفع اللجنة توصياتها إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي يحق له تعيين نائب بابوي أو لجنة كنسية تتولى إدارة الإيبارشية، لحين عرض الأمر على المجمع المقدس، وفقًا لما تقرره اللائحة.

أما المادة 79، فتناولت حالة تعذر قيام أحد الأساقفة بمسؤولياته بسبب ظروفه الصحية دون تقدمه بطلب للإعفاء، خاصة إذا كانت هذه الظروف مرتبطة بحالته الذهنية.

وفي هذه الحالة، يحق لقداسة البابا عرض حالة الأسقف على لجنة طبية عليا تضم 5 أطباء مشهودًا لهم بالكفاءة، لتقييم مدى قدرته الصحية على الاستمرار في ممارسة مسؤولياته.

وفي حال أثبت التقرير الطبي عدم قدرة الأسقف على مواصلة مهامه، تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، بما يتيح تنظيم إدارة الإيبارشية من خلال نائب بابوي أو لجنة كنسية، وفقًا للإجراءات المحددة باللائحة.

كما راعت اللائحة حق الأسقف في الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بحالته، متى كانت ظروفه الصحية تسمح بذلك.

وبذلك تضع اللائحة الجديدة إطارًا للتعامل مع الظروف الصحية للآباء الأساقفة والمطارنة، يجمع بين مراعاة أوضاعهم الإنسانية والصحية، وتنظيم المسؤوليات الكنسية، وضمان عدم تعطل الخدمة الرعوية والإدارية داخل الإيبارشيات.