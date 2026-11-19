تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة قنا، أعمال البحث عن شاب لقى مصرعه أسفل بئر، أثناء المشاركة مع آخرين فى أعمال الحفر.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بانهيار بئر على أحد الأشخاص خلال تنفيذ أعمال حفر داخل منزل بنطاق نجع السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته والتعامل مع تداعيات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب م. م 30 عامًا، كان يشارك آخرين في أعمال حفر بئر للصرف الصحي، يقدر عمقه بنحو 17 مترًا، قبل أن تنهار جوانبه بصورة مفاجئة، ليسقط أسفل أكوام من الأتربة، ويسقط داخل البئر.

وشهدت الأحداث إصابة صاحب المنزل الذي كان يعمل لديه الشاب بجلطة، فور علمه بوفاته نتيجة انهيار البئر عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين المتواجدين بموقع الحادث.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع مجلس مدينة قفط، جهودًا مكثفة لأعمال الحفر حول البئر المنهار، في محاولة للوصول إلى مكان الشاب وانتشال جثمانه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة الموقع وعمق البئر، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات انهيار البئر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



