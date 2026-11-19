التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، كريس فيرن، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال منتدى حوارات المتوسط، المنعقد بمدينة نابولي الإيطالية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية مالطا، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الشركاء الأوروبيين بشأن القضايا العربية ومتابعة تطوراتها.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد ودفع الحلول السياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.