أفادت قناة فوكس نيوز، اليوم الخميس، بتعرض أنظمة الاتصالات الداخلية السرية التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية لعطل جزئي لليوم الثالث على التوالي، وكانت الوكالة صرحت سابقاً بأن القدرات الحيوية للعمليات لا تزال تعمل.

أضافت فوكس نيوز، أن أنظمة الاتصالات السرية الداخلية التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية تعطلت جزئياً لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس.

ولا تزال الوكالة قادرة على التواصل داخلياً، لكن هذا الخلل غير معتاد على الإطلاق، بحسب ما أفادت به فوكس نيوز. ولم ترد وكالة الأمن القومي على استفسارات وسائل الإعلام.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، قالت الوكالة إنها "شهدت تدهوراً مؤقتاً أثناء الصيانة الروتينية المجدولة، في حين تأثرت بعض الأنظمة الداخلية".

وقال متحدث باسم الوكالة: "لا تزال القدرات الحيوية للمهمة تعمل بكامل طاقتها، وقدرتنا على الدفاع عن الأمن القومي مستمرة".

وأفادت قناة فوكس نيوز بأنه تم إبلاغ الموظفين غير الأساسيين يوم الثلاثاء بتنظيم وصولهم في إطار "الرمز البرتقالي"، بينما تم توجيه الموظفين الأساسيين إلى استشارة مشرفيهم.

وصرح مسؤول رفيع المستوى لشبكة فوكس نيوز بأن نظام البريد الإلكتروني الداخلي لم يتعطل منذ خمس سنوات، وأضاف المسؤول أن النظام معزول تماماً عن الشبكة، ما يجعل من شبه المستحيل أن يؤثر عليه هجوم إلكتروني عادي.