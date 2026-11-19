شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، مساء اليوم/ الخميس/، اعتداءات إسرائيلية متفرقة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 قنابل من نوع «لانشر» باتجاه بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.

وفي قضاء حاصبيا، استهدف الجيش الإسرائيلي الأطراف الشمالية لبلدة كفرشوبا بقصف مدفعي، أعقبه شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على المنطقة نفسها، ما أدى إلى تناثر الشظايا في محيط المنازل المجاورة، دون تسجيل إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي قضاء النبطية، انفجرت مسيّرة إسرائيلية داخل منزل في بلدة شوكين، كما انفجرت مسيّرة إسرائيلية ثانية على سطح مبنى في حي الضيعة ببلدة النبطية الفوقا، بعدما شهد المكان نفسه انفجار مسيّرة قبل أقل من ساعة.

وفي قضاء صور، ألقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق بلدة زبقين، في إطار الاعتداءات المتواصلة على مناطق جنوب لبنان.

وتثير الانفجارات المتكررة للمسيّرات الإسرائيلية في المناطق السكنية حالة من القلق بين الأهالي، ولا سيما في ظل استمرار التحليق والاستهدافات الإسرائيلية التي تطال بلدات عدة في الجنوب، وما تخلّفه من أضرار مادية ومخاطر على سلامة السكان.