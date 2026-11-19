أصدرت السفارة الأمريكية في الكويت تحذيرا أمنيا جديدا دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل تزايد التهديدات بشن هجمات مسلحة من جانب جماعة الحوثي المدعومة من إيران، إلى جانب ما وصفته بمحاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين ومنشآت حكومية أمريكية في المنطقة.

وحذرت السفارة، في تنبيه أمني نُشر اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، من إمكانية تصاعد الأعمال العدائية بصورة سريعة، بما قد يترتب عليه مخاطر أمنية واضطرابات في حركة السفر والطيران، بما في ذلك إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية.

ودعت المواطنين الأمريكيين المسافرين من الشرق الأوسط أو إليه إلى متابعة مستجدات حركة المطارات وشركات الطيران بصورة مستمرة، والاستعداد لوضع خطط بديلة تحسبًا لأي تغييرات مفاجئة في مواعيد الرحلات أو مساراتها.

هجمات تستهدف مصالح أمريكية في المنطقة

وأشارت السفارة إلى أن إيران شنت هجمات استهدفت أصولًا أمريكية في كل من الكويت والبحرين، بالتزامن مع استمرار العمليات العدائية التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من طهران ضد السعودية، بما في ذلك استهداف مطارات مدنية ومنشآت حيوية، وهو ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات في حركة السفر.

كما حذرت من احتمال استهداف إيران والحوثيين والجماعات الموالية لطهران لمصالح أمريكية أخرى خارج الولايات المتحدة، بما يشمل الشركات والمؤسسات والمواقع المرتبطة بالمواطنين الأمريكيين.

إرشادات أمنية للمواطنين الأمريكيين

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، دعت السفارة مواطنيها إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية والبيانات الأمنية الرسمية، والالتزام بتعليمات السلطات الكويتية، وتجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة والمناطق التي تشهد وجودًا أمنيًا مكثفًا.

كما أوصت بالحفاظ على شحن الهواتف المحمولة، وإبقاء وثائق السفر محدثة وفي متناول اليد، والاستمرار في التواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء، والتسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتلقي التنبيهات الأمنية في حالات الطوارئ.

ونبهت السفارة إلى ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية وأي حطام متساقط في حال وقوع هجوم جوي، مع متابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

ويأتي التحذير في ظل تصاعد المواجهة الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات لتشمل مزيدًا من المصالح والمنشآت المرتبطة بواشنطن في منطقة الخليج.