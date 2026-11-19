ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم، أن قاعدة سالم الصباح الجوية استضافت وفدا من قيادة القوات المتحالفة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات العسكرية.

وأوضحت أن برنامج الزيارة تضمن عقد ورشة عمل متخصصة تناولت إجراءات البحث والاستطلاع والمراقبة الجوية، حيث جرى خلالها استعراض ومناقشة المفاهيم والإجراءات العملياتية ذات الصلة، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص القوة الجوية الكويتية على تعزيز الشراكات العسكرية الدولية وتطوير القدرات العملياتية والتدريبية بما يواكب المستجدات والتطورات في مجالات العمليات الجوية.