أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أن مصر وقفت إلى جانب الولايات المتحدة على مدى عقود كشريك في صنع السلام.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية:" نحن ممتنون للشراكة مع مصر"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات يُعد تكريمًا لمصر والشعب المصري العظيم، ولزعيم راحل قاد البلاد وكانت لديه رؤية تاريخية، وفتح الباب أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف عبد العاطي، في لقاء خاص مع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ تكريم السادات يمثل مصدر سعادة واعتزاز لكل مصري وعربي، خاصة أنه أول زعيم عربي ومصري يُكرَّم من خلال منحه أعلى وسام مدني تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية.