كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن استعدادات المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل لاحتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهة العسكرية مع إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن أي تصعيد محتمل هذه المرة قد يختلف عن المواجهتين السابقتين.

ونقلت الصحيفة، في تقرير للكاتب العسكري آفي أشكنازي نشرته اليوم الخميس، عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن فرص مباغتة إيران للمرة الثالثة أصبحت محدودة للغاية، بل إن احتمالات أن تبادر طهران بالهجوم تبدو أكبر، موضحاً أن التحدي الرئيسي أمام الجيش الإسرائيلي يتمثل في إعداد خطط عملياتية لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وأضاف المصدر أن إسرائيل باتت في وضع مختلف تماماً عن الجولتين السابقتين، إذ تشهد المنطقة حالياً حرباً وتبادلاً للهجمات بصورة شبه يومية في الخليج، مع استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما يجعل عنصر المفاجأة أكثر تعقيداً.

وأشار إلى أن الجولة العسكرية الأولى شهدت مباغتة إيران عبر ضربات إسرائيلية مفاجئة استهدفت العمق الإيراني، بينما ركزت الجولة الثانية على تحقيق وقف إطلاق نار طويل نسبياً، مستفيداً من انشغال طهران بأوضاعها الداخلية، على حد تعبيره.

وفي المقابل، أكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي يمتلك حالياً معرفة واسعة بالقدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى ومنظومات الدفاع، فضلاً عن الخبرة العملياتية في التعامل مع هذه التهديدات.

الاستعدادات الإسرائيلية لاحتمال الهجوم الأمريكي

وذكرت «معاريف» أن الجيش الإسرائيلي لا يرصد في المرحلة الحالية مؤشرات على حدوث تغيير في مستوى الانتشار العسكري الإيراني أو الأمريكي، فيما لا يزال مستوى التأهب الدفاعي الإسرائيلي مرتفعاً، دون تغيير جوهري مقارنة بالأشهر التي أعقبت انتهاء عملية «زئير هاري».

وأضافت الصحيفة أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية عقدت، في نهاية الشهر الماضي، مناقشات موسعة بشأن آليات إبلاغ الجمهور الإسرائيلي بالمعلومات والتعليمات في حال بدء حملة عسكرية جديدة ضد إيران.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية التي أوردها التقرير، فإن الولايات المتحدة، إذا قررت المبادرة بشن هجوم على إيران، قد تُخطر الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير من بدء العملية، إلا أن المؤسسة الأمنية لا تعتزم بالضرورة إبلاغ الجمهور بهذه المعلومات مسبقاً، تجنباً لتسريب تفاصيل قد تؤثر على نجاح الهجوم.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ خلال فترة الإنذار القصيرة استعدادات عملياتية غير معلنة، تشمل زيادة عدد الدوائر الأمنية المطلعة على التطورات، والاستعداد لإجلاء الطائرات المدنية الإسرائيلية، إلى جانب اتخاذ احتياطات داخل قطاع الطاقة.

كما قد تشمل الاستعدادات نقل كتائب إنقاذ إضافية تابعة لقيادة الجبهة الداخلية إلى مناطق محددة تحت غطاء مهام اعتيادية، فضلاً عن رفع مستوى التأهب على الحدود، خصوصاً في الجبهة الشمالية.

الجبهة الداخلية تستعد لسيناريو الرد الإيراني

ولفتت الصحيفة إلى أن الجمهور الإسرائيلي قد لا يتلقى تعليمات الاستعداد أو الإنذارات الموسعة إلا بعد انتهاء الموجة الأولى من الهجمات على إيران، وعندها ستحدد قيادة الجبهة الداخلية طبيعة الإجراءات المطلوبة وفقاً لتقييم حجم الهجوم الأمريكي والأهداف المستهدفة والقدرات الإيرانية على الرد.

كما تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية آليات إدارة التغطية الإعلامية خلال أي مواجهة مقبلة، بما في ذلك احتمال مطالبة شبكات البث ووسائل الإعلام بفتح استوديوهاتها وتخصيص تغطية إخبارية متواصلة لمتابعة التطورات والتعليمات الأمنية.

وتتضمن الحسابات الإسرائيلية أيضاً ضمان استمرار عمل الاقتصاد والمؤسسات التعليمية، مع تحديد مستوى القيود والإجراءات الاحترازية المفروضة على السكان وفقاً لتطورات الموقف الميداني.

وأكد التقرير أن طبيعة المواجهة المقبلة، حال اندلاعها، ستختلف عن العمليات السابقة، نظراً إلى أن الولايات المتحدة قد تكون الطرف المبادر بالهجوم، بينما تتحرك إسرائيل بالتوازي معها، وليس باعتبارها الطرف الرئيسي الذي يطلق العملية العسكرية.