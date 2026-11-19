كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات جديدة في أزمة مستحقات اللاعب المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك.

تصعيد جديد من زيزو ضد الزمالك بسبب مستحقاته

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن محامي أحمد سيد زيزو تواصل مع محامٍ أجنبي، وتمت ترجمة كافة المستندات والأوراق الخاصة بتقديم شكوى ضد الزمالك أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعب.

وأوضح المصدر أن مستحقات زيزو لدى نادي الزمالك تتخطى 82 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اللاعب ومحاميه يعملان على تجهيز الملف القانوني وكافة المستندات المتعلقة بالقضية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن التحرك القانوني يأتي في إطار سعي اللاعب للحصول على مستحقاته المالية كاملة، بعد تعثر التوصل إلى تسوية بشأن المبالغ المستحقة له لدى ناديه السابق.

وتترقب أزمة مستحقات أحمد سيد زيزو تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاه اللاعب لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه المالية.