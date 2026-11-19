اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من اليهود المتشددين «الحريديم» في مدينة القدس، اليوم الخميس، احتجاجًا على اعتقال أحد المنتمين إليهم بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، في تصعيد جديد للخلافات الداخلية في إسرائيل بشأن تجنيد الحريديم في الجيش.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن المتظاهرين أغلقوا حافلة عسكرية تقل جنودًا إسرائيليين لمدة ساعة تقريبًا، قبل تدخل الشرطة وقوات حرس الحدود لتفريق الحشد وإخراج الحافلة من موقع الاحتجاج.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاشتباكات شهدت مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها الشرطة الهراوات لإبعاد المتظاهرين عن الطرق، فيما أُغلق الطريق السريع رقم 4 أمام حركة المرور، وسط اضطرابات مرورية في المنطقة.

وأوضحت أن الاحتجاجات جاءت عقب اعتقال شاب من الحريديم، بعد اكتشاف تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، والحكم عليه بالسجن لمدة 20 يومًا في سجن عسكري، مشيرة إلى أن المعتقل كان يستعد للزواج خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فصيل القدس «بيليج يروشالمي»، المعروف بمعارضته لتجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، دعا إلى تنظيم المظاهرات، وسط استعدادات أمنية إسرائيلية تحسبًا لاتساع رقعة الاحتجاجات وقطع الطرق الرئيسية.

وتأتي هذه المواجهات في ظل استمرار الأزمة الداخلية في إسرائيل بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، وهو ملف يثير خلافات سياسية ومجتمعية متصاعدة، لا سيما مع الضغوط المتزايدة على الجيش الإسرائيلي لتوفير مزيد من الجنود.